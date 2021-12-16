懷孕｜排卵期間應多久做愛一次？　3個受孕疑問全懂增成功機會

排卵期是女性月經週期其中的一個階段，也就是卵巢排卵的期間。正常來說，排出的卵子如果受精的話，就會在子宮着床，並成為胚胎，但若沒有受精，卵子就會崩解，使子宮內膜剝落，造成月經出血。每個人最好都要懂得推算自己的排卵期，因為不僅可以幫助女性受孕，也能檢視自己的婦科健康。

文：張雅惠 醫學審稿：台灣註冊醫生賴建翰／Hello醫師



甚麼是排卵期？計算黃金受孕期

一般來說，月經週期為 28 天，月經來潮的第一天，即為月經週期的第一天，而身體會在第 6-14 天左右進入排卵期，開始分泌濾泡刺激素（Follicle-stimulating hormone，簡稱 FSH），促進卵巢內的卵子成熟。當卵子成熟後，身體會釋放大量的黃體激素（Luteinizing hormone，簡稱 LH），並在 28-36 小時內排卵。而排卵的這天，剛好是下次月經週期開始的前 14 天；在這天前後加減 3-4 天的誤差時間，就是所謂的黃金受孕期。

不過月經週期並不是每次都是 28 天，所以排卵的確切時間可能不同。這也是為甚麼單靠用排卵期推算安全期來避孕是有風險的，再加上每個人的月經週期不一定都很規律，因此不應利用安全期來作為避孕方式。

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排卵期的身體徵兆

除了計算天數之外，我們也可以藉由觀察身體的變化狀況，來判斷自己是否進入排卵期。例如陰道分泌物增加，或是基礎體溫（Basal Body Temperature，簡稱 BBT）偏高等，都是排卵期的明顯徵兆。

建議可以每天早上在醒來後下床前量一次體溫，並記錄下來。在排卵之前，體溫會稍微下降，而排卵後的 24 小時，體溫就會升高，並持續幾天。通常在排卵前，女性的基礎平均體溫在 36.1°C-36.4°C 之間，排卵後，會上升到 36.4°C-37°C。除了體溫升高之外，還有其它的徵兆：

性慾增加



陰道些微地出血



乳房壓下去會痛



卵巢疼痛：特徵是腹部單側感到不適或疼痛。



陰道分泌物增加：分泌物通常是透明且有彈性的，質地就像生蛋白一樣，而排卵之後泌物可能會變少，並顯得更濃或更混濁。



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排卵期 Q&A

Q：月經週期內排卵可能不止一次嗎？

A：是，有些人可能會在月經週期內，排卵不止一次。根據 2003 年的某項研究，發現女性在月經週期中，的確可能會不只排卵一次，有些人甚至排卵兩到三次，如果兩個卵都受精的話，就會產生異卵雙胞胎。

Q：排卵時是唯一會受孕的時間嗎？

A：不是，雖然卵子只能在排出後的 12-24 小時內受精，但精子在理想條件下，可以在陰道中存活長達五天。所以，即使在排卵前幾天，或在排卵當天發生性行為，還是可能會懷孕。

Q：如果想懷孕，應該多久愛愛一次？

A：最佳的時間，是在排卵日前兩天，以及排卵日當天。有記錄體溫的人，可以從溫度變化判斷，通常體溫升高的前兩至三天，是最容易受孕的時間。但如果來不及把握黃金時間，也可以依此規律，推算下一次的最佳受孕時間。當然，非常積極想要受孕的話，也可以和伴侶經常或每天愛愛，來增加受孕機會。

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【本文獲「Hello醫師」授權轉載，原文：排卵期這樣算！掌握黃金受孕和避孕時間】