冬天湯水│中醫推薦一周4款湯水　潤肺止咳紓緩兒童皮膚乾癢鼻乾澀

最近不少人出現皮膚乾癢、鼻癢乾澀、乾咳等症狀，註冊中醫師陳洛指出這些都歸咎於體內水液代謝失調，無法適應天氣的變化，未能及時滋養肌膚。她介紹一周四款湯水，有效滋肺潤膚、養胃生津、補腎益氣，皆為平和之品，適合大人小孩飲用。



潤肺止咳湯

每逢一到冬天，大人小朋友都容易出現乾咳症狀，陳醫師建議大家選用以下材料煲潤肺止咳湯，她說:「此湯水主要用杏仁，其味苦甘溫，入肺、大腸二經，具潤腸止咳作用；加入川貝母，可氣平，入肺經，具潤肺止咳化痰之效；用雪梨能潤肺清胃；想味道更佳加入冰糖，能和胃潤肺生津。」

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沙參玉竹麥冬湯

陳醫師指出現時宜溫肺和中，養脾胃、潤肌膚，她說:「此湯水選用北沙參、玉竹、麥冬皆為味甘之品，均入肺、胃二經，具滋陰潤肺、生津養胃的作用；生薑味辛微溫，能溫肺和中；豬肉能養脾胃、潤肌膚、滋陰養血。」

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淮山栗子腰果湯

淮山一直被視為健脾之食材，特別適合小朋友食用，陳醫生解釋:「淮山性味甘平，能同時補益肺、脾、腎三臟，很適合小朋友服用；另外加入栗子可補腎氣；還有腰果性味甘平，入肺經，能潤肺護膚，同時含豐富油脂，故能潤腸通便；最後加入豬肉能養脾胃、潤肌膚、滋陰養血。」

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蓮子百合雪耳湯

對咽喉乾，陳醫師建議選用無花果這款食材，再加入:「蓮子性味甘平，入脾、腎二經，具補脾益腎作用；百合味甘，能潤肺止咳；雪耳，又稱銀耳，性味甘平，能益胃生津、滋肺潤膚；無花果能潤肺、利咽喉、潤腸；冰糖能和胃潤肺生津。」

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以上湯水適合一般大人小孩服用，但假若出現感冒症狀或咳嗽夾痰則不宜飲用，如有疑問建議先向醫師查詢。

陳洛中醫師 (受訪者提供圖片)

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