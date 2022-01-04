迪士尼金卡改條款惹不滿　園方致歉：未有計劃取消金咭泊車優惠

早前有迪士尼金卡會員發現，迪士尼近日更改優惠條款，金卡會員原本可享有的全年24次免費泊車，變成只有3月21日前可使用。由於是次更改並沒有通知金卡會員，不少會員感到憤怒。園方周一（3日）表示，沒有計劃於3月後取消金卡會員所有免費泊車優惠，對於近日更新內容引起誤解致歉。



早前迪士尼樂園推出7折「奇妙處處通」年票續會優惠，吸引不少會員提前續會。其中金卡會員可享「一年可享24次免費泊車」，是不少家庭客的首選。不過近日有網民發現，迪士尼更改優惠條款，金卡會員原本可享有的全年24次免費泊車，變成2022年1月1日至3月21日可以免費泊車24次，使用限期大縮水，更指已致電客服詢問，即使在此前已續會的會員，亦受條款更改影響。迪士尼網頁現時仍指金卡會員可以「一年可享24次免費泊車」，但網頁下方的條款則指明於1月1日至3月21日可享最多24天免費泊車。

迪士尼樂園網頁依然顯示「奇妙處處通」金卡會員2022年1月1日至3 月21日期間可享24次免費，其後 私家車：正價減港幣$40、電單車：正價減港幣$15。（網頁截圖)

為此，樂園發言人周一表示，香港迪士尼樂園度假區會不時檢視賓客體驗及調整奇妙處處通年票會籍福利及條款，並提供不同會員專享優惠。而現有優惠是金咭會員用完24次免費泊車後，可以享有40元泊車折扣，對於近日更新內容引起誤解，謹此致歉。並表示「我們沒有計劃於3月後取消金咭會員所有免費泊車優惠，如有最新優惠詳情會再盡快公布。」

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早前在網頁得知迪士尼更改金卡免費泊車條款後，不少人向消費者委員會投訴，記者就此向消委會查詢，獲回覆指該會關注有主題公園因更改通年會籍條款，引起消費者不滿及相關網上討論。消委會強調，消費者是根據銷售通年會藉時的優惠和內容，以預繳方式購買。主題公園如因特別原因須變更優惠或修改通年會藉條款，應根據條款主動和透過多渠道及時聯絡受影響顧客，詳細交代，以釋除消費者的疑慮。消費者亦須注意，如更改條款經通知後再次使用相關服務，即代表接受相關調整。

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用完24次免費泊車後 家長可考慮停泊在酒店

目前迪士尼園內的停車場價格為$240全日，如金卡會員用完24次免費泊車後想自駕去迪士尼玩並「慳錢」的話，可考慮泊迪士尼度假區酒店，再轉乘穿梭巴士到迪士尼樂園，或在欣澳的露天停車場停泊，價格為星期一至五，全日泊$80；星期六、日及公眾假期，全日泊$100。該停車場鄰近欣澳港鐵站，去迪士尼站只是一個站，成人八達通價為$7，一家四口也可以便宜約$100有多。

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