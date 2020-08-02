【新冠肺炎】眼鏡細菌爆標？3大隨身物品易忽略 出門入屋防疫必讀

新冠肺炎疫情爆發第3波，確診數字持續上升，令市民人心惶惶。除了勤洗手、常戴口罩保障健康之外，身上的隨身物品亦不應忽略，要多加清潔消毒。香港大學醫學院內科學系臨床教授孔繁毅在Facebook發文，教授全面消毒隨身物品的方法。你又知道哪些隨身物品細菌爆標，且最易被忽略嗎？

除了勤洗手、常戴口罩保障健康之外，在清潔隨身物時亦要小心。（Unsplash）

3大最易被忽略的隨身物品包括：手袋、眼鏡和手機，需要勤加消毒清潔。每天穿過的衣物、鞋和手袋，建議每天更換和清洗，手袋可以濕布清潔或曬一曬太陽，鞋底可噴上70%消毒火酒，或以番梘及清水沖洗，門前也可以準備一塊浸過1:99稀釋漂白水的毛巾或地毯，進門前踩一踩。至於每天使用頻繁的手機表面亦滿怖肉眼看不見的細菌，可利用少量酒精搓手液作為清潔劑，以紙巾輕抹機身表面，甚至直接使用酒精棉片亦可。

新型冠狀病毒除了以飛沬傳播外，更可以透過眼睛結膜感染而進入人體，因些每天配戴的眼鏡可能亦怖滿細菌，可用梘液揉出泡沫，然後輕抹上眼鏡再過水即完成。或者可以把眼鏡放入超聲波清洗機作消毒。

每天配戴的眼鏡可能亦怖滿細菌。(Instagram@heungheungeliza)

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(產品資料以官方最新發佈為準，價錢最後更新至2020/08/02)

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