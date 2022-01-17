睇清小一統一派位熱門小學剩餘學額　喇沙小學世襲生蠶食10個學額

1月22及23日是2022/23小一統一派位選校交表日，家長需要在這兩天為子女辦理選統一派位選校手續，結果將於今年6月2日公布。教育局早前發放最新的全港官津小學統一派位選校名單，有部分熱門小學的暫定統一派位學額比去年少，原因是在首階段自行分配學位被世襲生蠶食，令統一派位的學額減少，亦因而令競爭更為激烈。



統一派位將全港劃分為30多個「小一學校網」，家長在「小一入學申請表」上需根據住址填報其所屬的「小一學校網」編號。教育局早前宣佈2022-23年共有48,080名兒童申請官立及資助小學的自行分配學位，有22,892名兒童獲派此類學位，教育局預計本年度有約25,200人參加小一統一派位，較去年同期申請人數減少約1,500人。

2022年參加統一派位學童人數雖然有所減少，但部分熱門學校仍是「爭崩頭」，教育局早前公布《2022年度統一派位各小一學校網選校名冊》，列出全港36個校網暫定統一派位學額，多間熱門小學也出現統一派位學額，在自行分配學位階段被世襲蠶食，如喇沙小學被蠶食10個學額，在統一派位餘下80學額，軒尼詩道官立小學被蠶食23個學額，令統一派位只餘下40個學額。

🔼🔼🔼停課相關報導👉🏻👉🏻👉🏻停課｜幼稚園小學1.14或之前暫停面授課堂 直至農曆新年假期完結👈🏻👈🏻👈🏻🔼🔼🔼

多校世襲生蠶食一班學位

在新界多個校網蠶食學額數字更明顯，當中62網荃灣的香港浸信聯會小學被蠶食33個學位，多於一班學生人數，亦令原有75個統一派位學額，只餘下42個。在65網葵涌聖公會仁立小學是區內的熱門小學，在自行分配學位階段蠶食34個學位，令統一派位學額只餘下29個。

選校宜「從一而終」

升學專家梁永樂指蠶食學位數字每間學校每年也有變動，視乎當時在校兄姊有多少，他建議家長選校應「從一而終」。「勿因統一派位學額多少而『轉馬』，因統一派位純屬運氣，六合彩難中，但唔買就一定唔中。」

+ 2

梁永樂指選校填表從一而終，以1-1-1（即自行、統一派位甲一及乙一填同一學校）最大機會博入心儀學校，也是叩門的入場卷。他提醒家長：「選校前應參考校網內各校的統一剩餘學額，但盡量不要變心。也可參考《小學概覽》，了解學校有否被減班的趨勢，反映是否受家長歡迎。 當然人數少，不代表學校質素，不少都是受校名、歷史等因素影響。」

按圖即睇2022年全港各區統一派位學額名單:

👇🏻👇🏻👇🏻香港島👇🏻👇🏻👇🏻

+ 1

👇🏻👇🏻👇🏻九龍區👇🏻👇🏻

+ 9

👇🏻👇🏻👇🏻新界區👇🏻👇🏻👇🏻

+ 22

🔼🔼🔼🔼下學年多區中一都出現剩餘學額👉🏻👉🏻👉🏻👉🏻移民潮影響及人口結構性下降 下學年全港中一料有3,350剩餘學額👈🏻👈🏻👈🏻👈🏻🔼🔼🔼🔼