實測三招簡易保鮮方法效果明顯　做少一步蔬菜水果幾日即霉爛

在政府宣布收緊防疫措施後，最快農曆初四後才有機會逐步放寬，開放晚市堂食及需關閉的處所，這段時期相信不少家長也習慣一次過購入大量的蔬菜和生果在家抗疫。因此如何保鮮便相當重要，記者實測以下三個蔬果保鮮方法，做法簡單，但效果明顯。

攝影：李欣愉



用保鮮紙包緊香蕉蒂部 減慢成熟速度

據資料顯示，香蕉頂蒂會釋放乙烯，加速香蕉變熟變黑，用保鮮紙包裹後便能減少乙烯釋出，減慢香蕉變熟。記者把一隻香蕉用保鮮紙包好蒂部、另一隻不作任何處理，並一起放於室溫環境。3天後，沒有包保鮮紙的香蕉長滿黑點，亦較為「軟身」，吃起來蕉味亦較濃郁。而包了保鮮紙的變黑程度明顯較少，蕉身亦較硬，吃起來沒甚蕉味，可見保鮮紙有效減慢成熟。

士多啤梨以醋加水清洗

以1:10的份量融合醋和水，用作清洗士多啤梨及浸泡，抹乾後放在鋪有紙巾的器皿，及放入雪櫃。一星期後，沒有清洗的士多啤梨大部分已腐壞及長滿霉菌，而浸過醋水的只有一、兩顆些微腐壞。

據資料指，士多啤梨表面佈有黴菌，導致其快速腐壞，而醋則可以清除黴菌，減慢腐壞速度。

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用報紙減少蔬菜水份流失

雖然蔬菜不如生果般容易腐爛，但亦會因水份流失而不再新鮮。記者把生菜和蔥分別用報紙及膠袋包好，然後一同放入雪櫃。一星期後，從圖片可見以報紙包妥的生菜仍然青綠，但左面只用膠袋盛裝的，葉邊已略見變黑霉爛。

蔥的情況則十分明顯，左面只以膠袋包裝的有一半以上變黑腐爛，摸上手「霉霉爛爛」，已不能食用。而右面的仍然青綠。如想效果更好，可先在報紙內層噴水，加強水份保存。

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