新冠疫苗｜台青年打復必泰第二針後不適　現胸痛5大徵狀應即就醫

因應新冠肺炎(COVID-19)感染，台灣建議12至17歲青少年接種BNT疫苗。而依據各國之監測數據，接種BNT疫苗後少數會出現極罕見的心肌炎及心包膜炎病例，這些病例主要發生在接種後14天內，亦有極少數個案發生於接種後2周至4周間。



二劑的BNT疫苗胸悶 疑為急性心肌缺血

14歲的小華，已經胸痛2天。他在4天前接受過第二劑的BNT疫苗，結果從昨天起覺得胸口有被壓住的感覺。於是至急診就診，希望能找出胸痛的原因。為此醫生安排了心電圖與抽血檢查，發現疑似急性心肌缺血，所幸給予密切觀察生命徵象以及給予藥物治療後，胸痛逐漸改善，心電圖與抽血也逐漸恢復。

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一劑BNT出現心悸 確診心室早期收縮併非持續性心室頻脈

另名，14歲的小恩，已經覺得心悸好幾天了。他在2周前接受過第一劑的BNT疫苗，結果從這周起覺得常常覺得有心悸的感覺。於是至醫院就診，經詳細做完問診和身體檢查後，醫師發現有心律不整及心跳不規則的情況，於是安排了心電圖與24小時心電圖檢查，發現為「心室早期收縮併非持續性心室頻脈」，所幸心臟功能正常，給予藥物治療後目前仍於門診追蹤。

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出現疑似心肌炎 速至兒童心臟科門診就診

台灣奇美醫學中心兒科部主治醫生陳俊宇表示， 接種BNT疫苗後之副作用多數為輕微與良性，但仍可能會出現極罕見的心肌炎及心包膜炎病例，這些症狀包括：胸痛、胸口壓迫感、心悸（心跳不規則、跳拍）、暈厥（昏厥）、呼吸急促、運動耐受不良（例如：走幾步路就會很喘、沒有力氣爬樓梯）。

提醒青少年接種BNT疫苗後有以上情形，建議到兒童心臟科門診就診，以便釐清病因獲得正確治療。

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