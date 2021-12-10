湯水食譜合集｜中醫推介12款冬日湯水　增強兒童抵抗力防感冒咳嗽

在冬天，媽媽都特別注意為小朋友保暖，以免生病，同時要增強抵抗力，註冊中醫師倪詠梅、張柏和、胡凱淋、謝嘉雯推介12款冬天適合一家大細飲用的湯水，可以針對不同的功效，選擇適合的湯水給小朋友飲用。



增強抵抗力湯水

由於冬天會比較乾燥，潤肺非常重要，倪詠梅醫師建設大家要多吃雪梨、雪耳、沙參、玉竹、無花果、百合、蜂蜜等潤肺的食物。「平時亦要多飲水，特別介紹以下3款滋潤護肺湯水介紹給大家。」

👇🏻👇🏻👇🏻按圖即睇3款增強抵抗力湯水👇🏻👇🏻👇🏻

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增強專注力湯水

張柏和醫師表示，小朋友專注力不足，現代科學認為是與遺傳及大腦神經系統有關，而中醫角度這是與先天腦部發育有關，「中醫會將佢歸納為髓海不足的範疇，是一種肝腎陰虛一種分型。」

他推介一款湯水有助保肝腎，益氣血功效，「對於髓海不足、肝腎不足、專注力不足的小朋友來說，這個湯水亦有些調理作用，但注意脾胃不佳者就不要服用，可先諮詢中醫師意見。」

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👇🏻👇🏻👇🏻按圖即睇1款增強專注力湯水👇🏻👇🏻👇🏻

安神補腦湯水

倪詠梅醫師指中醫認為「腦為髓海」、「腎主骨生髓」，因此補腦的食物多數和補腎有關。人參、淮山、遠志、石菖蒲、黑芝麻、柏子仁、茯神、龍眼肉、枸杞子、核桃肉、菟絲子、白果、大棗、丹參、澤瀉、地黃、五味子、杜仲、松子、腰果等都是常見的補腦食材。並介紹一些適合小朋友飲用的安神補腦湯水，助孩子在測考期間提神補腦。

👇🏻👇🏻👇🏻按圖即睇3款安神補腦湯水茶飲👇🏻👇🏻👇🏻（*以下三種茶飲適合小一或以上兒童飲用）

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紓緩鼻敏感湯水

胡凱淋醫師表示在中醫角度上，鼻敏感是衛表氣虛的表現。「衛氣是一層包圍著人體表面的氣，保衛我們免受外邪疾病侵襲。當衛氣虛的時候，人就容易生病。而衛氣，與肺氣、脾氣及腎氣這三重氣都有關係。」

很多人會問為什麼鼻敏感會打噴嚏?胡醫師解釋說：「打噴嚏是一個宣發肺氣的身體自然反應動作，寒氣侵襲人體，首當其充的是肺部，當肺氣弱，肺受寒，就要依靠打噴嚏來宣發肺氣，抵抗外寒。」

噴嚏數越多肺氣越弱

故此，胡醫師直指當肺氣較為弱，一個噴嚏不足以宣肺，就需要兩個、三個、四個、甚至更多噴嚏而成功宣肺。「所以我們可以理解，鼻敏感發作時，連續打噴嚏的次數越多，代表肺氣越弱。」

在中醫角度上治療鼻敏感可以通過中藥，即直接吃一些可以補肺脾腎衛氣的中藥，補氣藥，又或者針灸治療鼻敏感的穴位，都在鼻周，一來可以通鼻減少鼻塞情況，二來中醫謂「氣至病所」，針灸亦有助調動人體氣血，讓氣先充盈肺部，補益肺氣。

👇🏻👇🏻👇🏻按圖即睇1款紓緩鼻敏感湯水👇🏻👇🏻👇🏻

預防感冒咳嗽湯水

謝嘉雯醫師表示天氣逐漸降溫，要注意預防感冒咳嗽過渡冬天。她特別推介4款適合一家大細飲用的湯水。對於身體有輕微鼻水、咳嗽、食慾不振等症狀，謝醫師建議家長可以利用以下食療為小孩調理身體，「清除餘邪，促進康復，更重要是避免再次感冒。小孩身體特質『陽常有餘，陰常不足』，感冒時易化熱傷津，所以感冒後調理要注意養護津液，恢復抵抗力。」

👇🏻👇🏻👇🏻按圖即睇4款預防感冒咳嗽湯水👇🏻👇🏻👇🏻

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