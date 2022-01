何雁詩鄭俊弘宣布懷B仔預產期6月　IG英文千字感想：媽媽夢成真

何雁詩和鄭俊弘在2020年拉埋天窗,昨日(12日)何雁詩在IG上載新歌《Dear Little One》惹來懷孕猜測。而今日(13日)何雁詩終於上載和丈夫的親吻合照,正式懷有「老虎仔」,預產期為6月,更發表英文千字文感想,表示想當媽媽的夢想終於實現。鄭俊弘亦同時在IG上載baby shower派對的照片,公布BB性別是男仔,又興奮地猜想BB未來會否喜歡音樂。



何雁詩在2020年和鄭俊弘結婚後,一直表示恨有BB。昨日(12日)上載新歌《My Little One》,曲詞均由何雁詩一手包辦。歌詞提及「Whatever you be, we'll still love you, that's what mum and daddy do.(無論你成為甚麼人,我們都會愛你,這就是父母應做的。)」似乎是暗示將成為父母,已引來大批網民留言祝賀。

而今日(13日 )夫婦二人同時在IG宣布好消息,應該是完成了Baby shower party,向親友公布了虎年BB是囝囝,何雁詩同時在千字文中透露囝囝將在6月出生,已急不及待想要見BB一面,又指實現了做媽媽的夢想。同時,她又大讚老公細心,一一聆聽和包容她在懷孕期間的情緒,照顧她的所需,將來一定是一個滿分爸爸。

鄭俊弘亦用英文發表榮升爸爸的感想,自言情緒在暴風一樣,既開心又興奮,但又有緊張和恐懼,又想像BB將來會有不同的興趣和長處,對BB充滿期望。

何雁詩鄭俊弘補辦婚宴熱鬧情況:

+ 40

🔼🔼🔼🔼圈內其他恩愛夫妻:謝安琪賀老公張繼聰42歲生日 冧爆留言:我最鍾意就係你肥!🔼🔼🔼🔼