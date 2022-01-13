何雁詩鄭俊弘宣布懷B仔預產期6月　IG英文千字感想：媽媽夢成真

何雁詩和鄭俊弘在2020年拉埋天窗，昨日（12日）何雁詩在IG上載新歌《Dear Little One》惹來懷孕猜測。而今日（13日）何雁詩終於上載和丈夫的親吻合照，正式懷有「老虎仔」，預產期為6月，更發表英文千字文感想，表示想當媽媽的夢想終於實現。鄭俊弘亦同時在IG上載baby shower派對的照片，公布BB性別是男仔，又興奮地猜想BB未來會否喜歡音樂。



何雁詩在2020年和鄭俊弘結婚後，一直表示恨有BB。昨日（12日）上載新歌《My Little One》，曲詞均由何雁詩一手包辦。歌詞提及「Whatever you be, we'll still love you, that's what mum and daddy do.（無論你成為甚麼人，我們都會愛你，這就是父母應做的。）」似乎是暗示將成為父母，已引來大批網民留言祝賀。

而今日（13日 )夫婦二人同時在IG宣布好消息，應該是完成了Baby shower party，向親友公布了虎年BB是囝囝，何雁詩同時在千字文中透露囝囝將在6月出生，已急不及待想要見BB一面，又指實現了做媽媽的夢想。同時，她又大讚老公細心，一一聆聽和包容她在懷孕期間的情緒，照顧她的所需，將來一定是一個滿分爸爸。

鄭俊弘亦用英文發表榮升爸爸的感想，自言情緒在暴風一樣，既開心又興奮，但又有緊張和恐懼，又想像BB將來會有不同的興趣和長處，對BB充滿期望。

何雁詩鄭俊弘補辦婚宴熱鬧情況：

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