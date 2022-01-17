郭可盈女兒Tania邀好友慶生要全身消毒　徐淑敏為二女搞Spa派對

郭可盈自2010年誕下女兒林天若（Tania）後便逐漸淡出幕前。早前（14日）Tania迎來12歲生日，她在IG分享慶生照時寫道：「過咗一個round嘅牛年啦。」而背景更是她們一家的西貢4層獨立屋，為女兒慶生的賓客亦要經過經過全身消毒才可進內，郭可盈也大讚女兒的朋友合作、自律，玩得歡天喜地！



Tania獨立屋慶生 同學要經全身消毒

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Tania不但樣貌標緻，而且學業成績優異，就讀於保良局蔡繼有學校的她屢獲校內獎學金，包括「學科獎學金」及「學術獎學金」，分別獎勵各科目成績優異及整體學業成績優異的學生，可見獲獎學金的Tania成績相當不錯。

而上年Tania生日時，郭可盈和林文龍一家三口到海旁慶祝，兩位更為愛女送上貴婦狗作生日禮物，並歡迎家庭新成員，今年Tania則未有透露收到甚麼禮物。而直值疫情，Tania的生日派對在位於西貢的4層獨立屋舉行，一眾小朋友要經過全身消毒才可進內，媽媽郭可盈大讚各位小朋友：「用餐完畢大家自然又自律地把口罩戴上，學校家庭管教有方，這好習慣已變成自然了。」

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徐淑敏為二女生日搞Home Spa Party

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徐菁遙（徐淑敏）在婚後便四年抱三，分別在2010年生了女兒心瑤（Vianna）；2011 年生二女心柔（Renee）以及 2014 年生下三女馨誼（Isabella）。在最近一次的二女Renee生日上，更於自家豪宅舉行「Home Spa Party」，母女二人敷面膜、浸浴，相當特別。

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