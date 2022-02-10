懷孕｜太太初孕　人夫問行房能否「激烈地撞」　醫生妙用17字回覆

女性在懷孕期間通常會避免從事太劇烈的運動，不少人也好奇究竟可否發生性行為？一名人夫因此在Facebook私訊醫師訊問能不能「用力撞」？結果收到17個字引人遐想的答案。



台灣婦產科醫生蘇怡寧在Facebook專頁分享案例表示，有一名人夫問說「懷孕初期可以激烈做愛嗎？用力撞她那種，因為最近做愛老婆肚子會感到到痛。」醫生則回答，「量力而為，我不會知道你的激烈有多激烈。」

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由於醫生回覆的內容讓人充滿想像空間，因此引發網友們一連串討論。有人就開玩笑說「孩子還在裏面，爸爸就急着進去打招呼嗎？」、「我想起一個兒子在媽媽肚子裏被棍子撞頭的笑話」、「是不是因為長度不夠還是尺寸太小，才要用力撞成這樣？」

不過也有人認為孕婦的痛應該跟懷孕沒有關係，是人夫技術不好加上不體貼，該檢討，甚至有人直言，「老婆會痛了還是要做？忍不住是不會自己解決，真有夠自私的」、「為麼不去撞牆？」

關於懷孕期間的性生活，蘇怡寧解釋，前三個月和後三個月要比較注意，不要太激烈沒有不舒服即可，但建議要帶保險套，這樣可以避免精液物質刺激子宮收縮。如果有早產跡象、流產病史或是前置胎盤等，一定要記得向產檢醫生確認。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】