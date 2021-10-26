親子農莊推介｜菠蘿園親親草泥馬兼學整鳳梨酥　預購套票低過6折

秋高氣爽，又是時候郊遊親親大自然，今次為大家精選幾個本地農莊，幫小朋友放放電之餘，大人也可呼吸新鮮空氣，減減壓。經「01空間」購買門票還有低至58折優惠，即買即用，立即計劃農莊一日遊吧！



秋高氣爽正好去農莊遊玩！（有機薈低碳農莊）

菠蘿園親親羊駝 + DIY菠蘿甜點

每次去農莊都是看牛羊兔仔嫌太悶？位於元朗錦田的有機薈低碳農莊菠蘿園絕對有驚喜！它從澳洲引入4隻可愛溫馴的草泥馬，是香港唯一擁有羊駝的農莊，一家大細都可零距離擁抱羊駝，親手餵食和任影任摸，但要注意羊駝個性害羞，要輕輕靠近才不會嚇到牠們呢。

除了可愛的羊駝，菠蘿園還有多個菠蘿甜點工作坊，例如雪糕菠蘿包、鳳梨酥和羊駝造型砵仔糕等，製作簡單，小朋友也能享受製作甜品的樂趣！

按圖即看元朗錦田菠蘿園的農莊有什麼好玩活動？

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有機薈低碳農莊菠蘿園的家庭全包套票（兩大一小）包括親親羊駝體驗和兩節DIY菠蘿甜點班，原價為$1,314，現在經「01空間」預訂只需$758，優惠低至58折，DIY工作坊名額有限，緊記提早預約！

按此預訂「親親羊駝+菠蘿食物製作班」優惠套票

「01空間」優惠門票，製作班必須預約

一位大人 + 一位小朋友：$498（原價 $876）

兩位大人 + 一位小朋友：$758（原價 $1314）



套票包括以下內容：

1. 入場通行證

A. DIY菠蘿特飲製作、雪糕菠蘿包組合班

B. DIY鳳梨酥製作、有機種子種植班

C. DIY羊駝型有機紅豆砵仔糕、空氣鳳梨製作班

（以上三選一，逢星期六日及公眾假期使用、需要預約）平日需要四人或以上成團

2. 親親羊駝（20分鐘）

3. 羊駝飼料

4. 免費兒童遊樂設施

5. 農莊紀念品



按此預訂「親親羊駝 + 有機菠蘿園入場優惠套票」

「01空間」優惠門票，毋須預約，即買即用

一位：$170（原價$310）

兩位：$320（原價$620）



套票包括以下內容：

1. 入場通行證一張

2. DIY羊駝型有機紅豆砵仔糕兩個（需預約）

3. 親親羊駝（20分鐘）

4. 羊駝飼料一份

5. 免費兒童遊樂設施

6. 農莊紀念品一份



與小朋友抱抱呆萌草泥馬！（有機薈低碳農莊）

小白兔音樂農莊 + DIY鳥結糖

小白兔毛茸茸又溫馴，相信沒有小朋友能抵抗牠的可愛魔力！位於元朗的小白兔音樂農莊不只養了一群可愛白兔，還有各式各樣的動物如牛羊、龜魚和爬蟲動物，讓小朋友近距離接觸大自然和小動物。

小白兔音樂農莊還有樹屋繩網，小朋友可盡情挑戰，今次套票包括花樣鳥結糖工作坊和手工藝工作坊，與孩子一起動手玩，促進親子關係。

按圖即看「小白兔音樂農莊」有什麼精彩活動？

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按此預訂「小白兔音樂農莊手工藝+鳥結糖入場套票」

「01空間」優惠門票，毋須預約，即買即用

一位：$198（原價 $208）

兩位：$376（原價 $430）



套票包括以下內容：

1. 入場手帶一條

2. 寵物飼料一份

3. 小白兔紀念品 乙份

4. 夾公仔機幣 2枚 (每人)

5. 花樣鳥結糖工作坊 (約10粒) (需提前1天預約，未有預約將不獲參與)

6. 手工藝工作坊 1份 (「01空間」獨家送)

7. 免費泊車



大棠有機生態園 場送有機菜包

大棠有機生態園是個歷史悠久的農莊，早前經過大規模復修，增添不少遊樂設施，例如繩網陣、兒童遊樂場和荷花池等，農莊養了可愛的牛羊觀賞和餵飼，又可體驗騎馬，加上設有有機農場，入場還送新鮮有機蔬菜，活動非常豐富！

按圖即看「大棠有機生態園」有什麼精彩活動？

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按此預訂大棠有機生態園優惠套票

「01空間」優惠門票，毋須預約，即買即用

大人票：$130（原價 $160）

特惠票：$110 （原價 $140）

家庭套票 (1大人+1小童)：$235（原價：$300 )



套票包括以下內容：

1.充氣彈彈床、大家庭單車、沙圈騎馬一圈、巧手撈彈彈波

2.DIY手工藝製作

3.湖心亭餵飼錦鯉魚 x 魚糧一包

4.有機雜菜菜包

