Omicron病徵 | 各地兒童確診個案增　出現咳嗽等5大症狀要留神

Omicron新冠變種病毒全球肆虐，在南非、英國、美國、加拿大等地的Omicron確診個案中，兒童病例數目急增，引起各地家長憂慮，不過有專家指出，兒童入院比例上升不代表兒童確診後的重病機率增加，籲家長放心。Omicron傳播力高，但多為無症狀或是像是感冒症狀的輕症，有外媒整理出兒童確診後的5個常見症狀，讓家長分辨子女是否染上Omicron。



據美國疾控中心數據顯示，截至1月18日為止，染疫兒童新增住院率在平均一周內增加了66％；而在內地天津近日新增的確診病例中，中小學生亦佔了當中的7成。兒童確診個案上升，但據英國和南非兩國的研究顯示，兒童染疫後多數是無症狀或類似感冒的輕微症狀，較少出現重症。

Omicron多影響兒童上呼吸道 症狀較輕微

英國媒體《太陽報》亦報導，未成年孩童感染Omicron，最常見的症狀有：

1. 發燒

2. 流鼻涕

3. 哮吼（Croup）

4. 頻繁咳嗽

5. 皮疹

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美國醫療專家發現，5歲以下的孩童感染Omicron後容易出現哮吼（croup），症狀包括吸氣性喘鳴，講話、咳嗽或哭泣呼吸時，會發出如狗吠的沙啞聲響。小兒哮吼會使喉嚨、氣管、支氣管腫脹，呼吸道分泌物增加，導致氣管痙攣等症狀。

另英國醫生David Lloyd早前接受當地傳媒訪問，指留意到兒童確診Omicron後，有15%兒童會出現不明皮疹，還會伴隨疲倦、頭痛、食慾不振三大徵狀，形容以往只有少部分患者才出現皮疹，現時皮疹或者是「相當重要」的病徵之一。

雖然兒童確診後的入院比例高，但他們的重病機率低，倫敦大學教授Prof Russell Viner指，染疫兒童中很少人需要使用到氧氣罩等治療，只有發燒時會處方抗生素以保護兒童，其餘患者都是留院觀察。

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醫生：兒童確診病例增 多與校園群聚有關

《南華早報》早前引述香港中文大學公共衛生專家陳英凝指，目前仍未有證據顯示兒童更易受Omicron變種病毒株感染，而兒童染疫人數增加與他們人際互動方式有關，尤其在學校環境中；而英國專家Terence Stephenson亦指出，世界各國兒童感染Omicron病例急增，很大機會是兒童接種疫苗比例較成年人低。

世界衛生組織（WHO）指，Omicron主要影響患者上呼吸道，因此染疫症狀會較其他變異株輕微。前台大醫院感染科醫生林氏璧亦表示，由於兒童的呼吸道比成人狹窄，感染後一旦發炎腫脹，就會出現明顯的上呼吸道症狀，例如咳嗽、打噴嚏等，容易造成傳播，加上兒童在學校不容易保持社交距離、難以要求他們隨時洗手消毒、或是不觸碰身邊物品，因此在群體間更容易傳染。

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專家建議兒童配戴合身口罩

有見各地兒童確診Omicron個案增加，傳染病專家Janine McCready建議，家長應根據孩子臉型尋找適合、合身的口罩，孩子用餐時間以外亦應戴上口罩。另外，由於Omicron大多數的病例症狀相當短暫且輕微，專家亦建議家長可在家中準備退燒藥等應急藥物，若孩子出現呼吸困難、嗜睡、脫水等症狀，則應盡快帶孩子進行檢測。