虎年利是封│農曆新年必買　Sanrio、迪士尼卡通利是封及賀年揮春

下星期便是農曆新年，各位爸爸媽媽準備好派利是給小朋友未？除了可以到商場換購主題利是封，亦可以到各大百貨公司或商店購買利是封和賀年揮春 ，大部分都是以卡通人物作主題，爸爸媽媽可以按照孩子喜歡的卡通人物選購！



利是封

一田百貨、Aeon都有售賣各款利是封，有Kakao Friends、迪士尼角色、美少女戰士、麵包超人、角落小夥伴等熱門卡通人物的利是封，可以買定幾年慢慢派！

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另外，Sanrio亦有推出大量Sanrio 卡通人物利是封，如果小朋友喜歡Sanrio 卡通人物，亦可以直接到門市購買！

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賀年裝飾

除了利是封，當然不少得各式各樣的賀年裝飾。一田百貨、Aeon和Sanrio都有售賣各種賀年裝飾，包括揮春和掛飾，臨近新年和仔女一起裝飾家居就最啱！

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