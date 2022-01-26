教育局建六所幼稚園校舍　最優先接受申請非新幼稚園申請而係呢類

在疫情的衝擊下，不少幼稚園收生收到打擊。在2021年已有八間幼稚園曾傳出結業消息，當中更包括一些私立幼稚園，包括聯合基督教音樂幼稚園、念蘅幼稚園暨幼兒園。而踏入新一年教育局宣布，本年度第一次校舍分配工作將推出的六所幼稚園校舍提交辦學申請，3月3日截止，當中大部分都是於今年落成。



屯門佔兩校 最快三月落成

在六所新校舍中，屯門區佔最多而且將最快落成。是次推出的六所幼稚園校舍，包括四所分別位於東涌、北區及屯門區預計在2022年落成的新屋邨幼稚園校舍，每所提供六或七間課室；另一所是位於大埔區現有屋邨幼稚園校舍，提供八間課室。教育局受香港房屋委員會委託提名營辦團體，而所有辦學申請於3月3日截止。

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優先接受幼稚園搬遷

有新校舍不一定意味著有新的幼稚園落成，考慮到學生人口下降，現時參加幼稚園教育計劃的幼稚園提供的學位足以應付需求，但各區的供求情況及家長選擇有一定差異。在優質幼稚園教育政策下，教育局一直物色合適地方供有需要的幼稚園使用，特別對於現時需要承擔較高昂租金、校舍環境和設施殘舊、面對區內幼稚園學位過剩等問題的幼稚園，可申請遷往上述校舍。教育局會優先考慮參加計劃的幼稚園擬作搬遷用途的申請，如未能就此選出合適的申辦團體，才會考慮營辦新幼稚園的申請。

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