推介10本農曆新年主題繪本　讓孩子「親身」了解傳統節日文化

在新冠變種病毒株Omicron及Delta的籠罩下，年宵花市取消，「新正頭」亦恐怕未能外出慶節及拜年。近兩年缺乏「親身體驗」，幼童對農曆新年的認知難免受影響，以下推介10本以農曆新年為主題的繪本圖書，家長不妨趁此機會與子女一起共讀，認識中國傳統節日，增添節日氣氛！



《食平安, 過好年》

所謂「民以食為天」，飲食在生活中佔了很大部分，尤其在過年、過節時，不同的食物和菜式更代表不同含義。本書以「吃」貫穿故事主軸，由除夕預備過年，到團圓飯、聚餐，再認識各國的賀年飲食，讓孩子認識過年的由來、習俗及飲食文化，了解「吃」不單滿足生理需要，還承載了地方的特色、文化。

《食平安，過好年》

《好忙的除夕》

為了過年，大人每一刻的忙碌，煮年夜飯、拜拜祭祖、除舊佈新、採買年貨等等，都是為了晚上的重頭戲：與重要的家人團圓圍爐，迎接新的一年平安順遂。而孩子每一刻的忙碌，雖說是熱情幫忙，卻是越幫越忙，但正因參與其中，才深深烙印孩子對傳統過年和習俗的感受，是新鮮的、好玩的、特別的。

這本《好忙的除夕》以孩子的親身感受，搭配押韻的文字，生活化且有情有味地敘述出過年習俗，透過三代同堂家庭忙錄準備過年的點滴，帶讀者尋回代代相傳、你我熟悉的除夕日常記事。

《好忙的除夕》

《Reunion in Chinese New Year》

作為台灣唯一得獎過年操作立體書，中文版《歡樂過新年》已翻譯成英文版。本書以孩子熟悉且更能理解的語言介紹傳承千年文化傳統，讓孩子感受到傳統年節的濃濃氣氛，家長亦可藉此與孩子累積英文共讀經驗，讓英文成為日常生活的一部分。

英文版增加獨特夜光炫亮油墨，孩子可邊看書邊欣賞絢麗的立體舞龍場景，書中還有多個立體壯觀的春節情景，如將圓桌做成好玩的轉盤，孩子可以貼上美食貼紙，親手製作豐盛的年夜飯，歡樂過新年！

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《新年怎會不快樂》

此書榮獲2021年「第三屆香港出版雙年獎」兒童及青少年類最佳出版獎，透過描寫一位男童在農曆新年期間隨保安員媽媽上班的故事，貼地細緻地描繪香港生活景貌，讓孩子了解保安員工作，同時反思物質與心靈帶來的快樂。

《新年怎會不快樂》

《ELF My First Book 虎年賀年限量版》

此書以虎年裝飾為靈感，如虎年刺繡、卡通虎、傳統虎頭鞋，同時融入品牌一直倡導的動手啓蒙價值觀，孩子可在書中主角「樂樂虎」陪同下，耍起舞獅，祈望生活吉祥如意、事事平安。本虎年賀年限量版還精心奉送品牌帆布購物袋，內附兒童刺繡老虎帽、紅包、老虎襪等等賀年禮物，增添新年氛圍感！

《過年啦》

故事由一家人準備過新年開始，從年二十九認識「年」的傳說，到年三十貼對聯、吃年夜飯、放鞭炮，大年初一穿新衣去拜年、討紅包、看舞龍舞獅，到正月十五元宵節賞花燈，以翻翻、拉拉、立體等多種互動形式的小機關，將過年的習俗有趣地呈現出來。孩子還可以隨著故事的發展，邊玩邊認識各種與新年相關的基本知識和習俗，親身體會農曆新年的歡樂，書中更可以貼上溫馨全家福，製作一本屬於自己過年書！

《過年啦》

《中國傳統節日立體書》

本書由春節起，依照時序介紹一年裏15個中國傳統節日，除了元宵節、清明節、端午節之外，亦有小節日如龍抬頭、寒食節。書中亦有11個立體場景，孩子可動手DIY「除夕」其中3個場景，多角度了解節日的起源、習俗。

《中國傳統節日故事》

中國文化源遠流長，一年中的不同節日，各自有特別的意義。此書選取六個具代表性的傳統節日，通過畫功細緻的繪本、簡單易懂的文字，讓小朋友認識中國的優良文化傳統，每個節日後亦附設「節日傳統習俗」欄目，介紹節日的傳統習俗，增加閱讀趣味。

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《十二生肖的故事》

每年農曆新年都會提及生肖，但小朋友知道生肖從何來嗎？書中收錄了12個耳熟能詳的十二生肖的故事，文字淺白，結合精美繪畫，而每個生肖的故事後，均附設「趣談性格」和「趣說成語」欄目，提供與生肖相關的趣聞和成語，擴闊知識面，幫助學習語文。

《噓，別吵醒老虎!》

這本親子繪本描述一隻老虎突然躺在路中央睡覺，而其他動物既要過路，又不欲吵醒牠，引發一連串趣事。有趣的故事情節，父母可以一邊跟寶寶說故事，一邊讓寶寶參與故事的發展，從摸一摸、吹一吹、搔一搔、搖一搖、唱一唱之中，逐步推進故事，共享親子樂！