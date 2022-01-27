農曆新年煲劇｜推介10套媽媽必睇　Disney+、Netfilx 劇集及電影

今年農曆新年受到疫情影響，很多拜年活動都被逼取消，放農曆新年假期除了可以吃各式各樣的賀年食品，亦可以留在家中煲劇！Disney+、Netfilx最近推出不少全新及經典劇集及電影，媽媽們可以趁著放假看個過癮！



Disney+今個農曆新年推出了幾套全新劇集及電影，包括電影《梅艷芳》（足本導演版），年初二就會上線，媽媽們記得收看！另外亦有韓劇《我們的新紮學堂》、《檢察官內戰 》，以及經典電影《怒火》、《寒戰II》等等，今個新年可以慢慢睇！

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而Netfilx則有造成話題的《華燈初上》、《艾蜜莉在巴黎》第二季等等，亦有改編自同名電影《比悲傷更悲傷的故事：影集版》、入圍金馬獎四項大獎的《當男人戀愛時》等等電影上線，喜歡看華語電影的記得把握時間看！而韓劇粉絲就一定要看由孔劉、裴斗娜主演的《寧靜海》。

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