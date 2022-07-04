收納｜膠箱紙盒堆滿家中一樣不舒服　3個原因別過量依賴收納用品

「我簡單豐富的生活提案（08）沒有收納箱」

這個標題正是書中原本的標題，副標題是「只用房間裏原本就有的收納空間」。沒錯，他的意思不是說非得不使用任何收納用品，把所有東西全部一字排開擺在地板上。作者本身是只使用房間裏本來就具備的收納用品，比方說廚房的櫥櫃、有些屋主會附贈衣櫃或書櫃等等——就只使用這些東西在收納，不要再自己添購更多的收納用品。



這當然還是蠻極端的做法，一般人應該很難做到完全不使用任何收納用品吧？尤其是跟家人或室友同居，要控制物品數量想必很艱難。

但就跟之前的幾篇文章一樣，主要的用意不是要求大家進階到完全不購物、完全不使用收納箱等等，而是在「從零開始」的狀態下決定自己到底需要多少收納用品？

收納用品不應過多的3個原因（按圖了解）

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一個人需要多少收納用品？

對極簡人來說，「真正需要」的收納用品當然是沒幾個；對還在嘗試極簡、或是有興趣但不知該從何開始的人來說，這個問題可能就有點困難。

幸好，只要從「零個收納用品」開始，而不是從「一大堆收納用品」開始，要決定「自己究竟需要多少？」就會變得簡單許多。

過程會像是這樣：

1. 整理出一個類別的物品，假設是書好了，清楚自己擁有的總量



2. 先想像家中完全沒有任何東西，只有最基本的傢俱，沒半個收納櫃和籃子



3. 再設想如果從零開始選擇，你會想把這些書放在哪？是使用跟現在家中真的具備的收納櫃/書櫃嗎？或者會想換新的？也許你會找到變通的方法，把書全放在衣櫃裏？



這樣思考不僅可以協助各位認清「自己需要的」跟「現在擁有的」相差有多少——如果分毫不差的話恭喜你！你的家對你來說根本就是夢幻島！——整個屋子裏的東西都按照此順序想過一輪之後也可以意識到家中多了多少不必要的收納空間，除此之外還可以激發自己存錢錢換新東西的動力唷！

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收納用品不應過多的原因

1. 整齊的家是靠整理出來的，不是靠收納用品加持

這個時代的人吧，有一種迷思：「如果我使用某個收納用品或空間，把東西收進去、蓋子蓋上，我家就會變整齊！」

——沒錯，這是一種解決混亂的方法，但並不是長期的。

如果很難想像習慣這樣做的家會變成怎樣，不妨去看看愛整理、愛乾淨的阿嬤住的房子。

就我所知，阿嬤分成兩種，一種是愛整理的，一種是不愛整理的，共通點是很愛餵食小朋友和小動物⋯⋯呃等等，離題了。

總之我阿嫲是那種會整理的阿嫲，她的家看起來永遠乾淨清爽，但無論打開哪一個櫃子和哪個收納空間，裏面總是滿滿滿滿的物品⋯⋯堆疊整齊，但是成堆成堆的物品。

也許各位對這種場景並不陌生，有些老一輩的家或許亂了點，有些整齊點，但共通的毛病就是——物品量過大。

那個年代的人都有着物盡其用的美德，卻生活在物品取得過於輕鬆的時代，造成的結果就是一屋子又一屋子好好的資源堆積如山、漸漸被人淡忘，實在非常可惜。

總之，這就是「有整理的堆積」日後會變成的模樣，生活在其中或許不會覺得怎樣，但跳脫出來看就使人心情煩悶。

更可怕的是買了一堆收納用品，把所有東西塞進去眼不見為淨，就覺得自己「有整理」⋯⋯但問題是，那不叫整理啊！這樣無論擁有多少收納用品也沒有用，一樣是花了房租或房貸，房子卻都給那些用不到或用不完的物品在住！

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2. 有空間就想塞滿的人不適合買太多收納商品

另一個不該擁有太多收納空間的原因，就是因為人有種天性：看到空隙就想塞滿。我們天生就能從這樣的畫面或行動中感覺到快樂。

小標題說「有空間就想塞滿的人不適合」，但基本上世界上大多數的人都屬於這種人！因此其實不希望家裏被塞爆的人，都不應持有過多收納商品——過多的定義在我眼中是：

閉上眼在腦中清點所有收納商品與空間，包含所有櫥櫃。

在心中統計完畢之後，睜開眼，真的把家裏逛一圈，再一次寫下真正擁有的收納用品與空間。

——兩相比較，你在心中沒有算到的那些可能就是你不需要、或是現在有在用但並不是特別熱愛的！

算出需要跟喜歡的物品及收納用品之後，就可以自己再去取捨哪些需要丟棄、哪些需要更新了，當然各位也可以跟作者看齊，期許自己終有一天也可以生活在空無一物、所有空間都留給屋主的美好家中！

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3. 不放收納用具才能掌握確切擁有的物品數量

這點對於沒有特別崇尚極簡的人來說可能沒甚麼特別的吸引力，但是有在朝這個方向前進的朋友們應該會注意到，當我們將物品放在看不見的地方，它們好像就會自己繁殖——然後一回神，一個極簡主義者的家就會堆滿物品！

對我來說是挺可怕的事啦，我不知道其他人怎麼想，但我會想知道自己家裏有多少東西和多少空間可以使用⋯⋯希望這不是控制狂的表徵。

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【本文透過「方格子直送」計劃合作轉載，作者：Guta咕塔，原文：我簡單豐富的生活提案（08）沒有收納箱】