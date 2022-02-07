周柏豪胡迪打扮𠱁囡囡被冷落　不敵卡通JJ：小女孩心事真難捉摸

每個爸爸為了照顧小朋友都會出盡法寶，早前周柏豪就貼出Cosplay成《反斗奇兵》角色胡迪的照片，表示穿上胡迪服飾為了𠱁囡囡開心，卻輸給卡通片主角JJ。



周柏豪婚後與太太育有一子一女，2歲的大女周芯悅（Sonya）最近愛上《反斗奇兵》的角色胡迪，爸爸周柏豪為氹女兒開心，刻意打扮成胡迪的造型，可惜卻不敵卡通片主角JJ，他在IG留言指：「小女孩的心事真難捉摸。昨天還被寵幸的胡迪，今天中午再次被點燈穿上衣服，最後還是被冷落😩」，只見當穿上胡迪服飾的爸爸站在囡囡背後，囡囡卻只顧著看電視中的Cocomelon，胡迪爸爸輸給主角JJ！

Cocomelon系列的3D兒歌動畫受歡迎程度現時已經超越家傳戶曉的Pinkfong，是全球訂閱人數最多的兒童頻道和世界上訂閱人數第二多的頻道，在Netfilx更是連續62日長踞排行榜首10位，打破Netfilx的全球記錄。

Cocomelon系列的3D兒歌動畫大受歡迎。(YouTube截圖)

Cocomelon把兒歌合集成半小時或1小時的合集影片大受歡迎，其中《Bath song》和《Wheels on the bus》更是當中的表表者，累積播放次數已分別達到40億和30億次。而Cocomelon在YouTube的訂閱人數已達到1.12億，非常驚人。Cocomelon的影片主角JJ更是人氣高企，市面上有他的公仔和相關玩具出售。

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