方媛拍片曝光超高樓底豪宅　郭可盈徐淑敏超豪獨立屋為女搞生日會

郭富城太太方媛早前意外曝光嘅居住的豪宅，只見客廳擁有超高樓底，環境極為闊落，非常舒適。其實不少星媽都曾經從相片、影片中意外透露家中裝潢，郭可盈就曾經在為囡囡慶祝生日的照片中曝光位於西貢4層獨立屋，徐淑敏（現改名徐菁遙）亦曾分享在家中開Party的照片。



郭富城太太方媛早前在抖音發布一條新影片，雖然影片只拍攝到客廳的位置，但只從影片看到客廳擁有超高樓底，環境極為闊落，至少可以容納50人。天花上裝有射燈，牆上設有一個大音響，可以讓一家人看電視或唱歌。據悉，郭富城的寓所位於港島大坑道嘉園，在頂樓全層，面積約3000平米。

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郭可盈早前為慶祝女兒Tania的12歲生日，在西貢的4層獨立屋舉行生日派對，一眾小朋友要經過全身消毒才可進內，媽媽郭可盈大讚各位小朋友：「用餐完畢大家自然又自律地把口罩戴上，學校家庭管教有方，這好習慣已變成自然了。」據悉，郭可盈在2005年用約5千萬購入「一號．銀海」四個1,200多呎海景單位，目前升幅近140%，同類型單位在地產網頁上最高可見4,500萬；在2002以購入的西貢匡湖居4層獨立屋持貨9年，由2,000多萬升值至4,500萬以上，帳面賺近100%。這些物業合共已市值近兩億。

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每年農曆新年，陳茵媺都會貼出一家人在巨型桃花樹的照片。去年陳茵媺一家搬屋，當時Aimee除了照顧三個仔女之外，還做埋電工，親手用錘仔同電鑽組裝電視櫃。Aimee透露自小受工程師爸爸薰陶，培養對建築設計的興趣，所以她自小就熱愛做手工，今次可以趁着搬屋之際體驗一下，令她樂在其中。陳茵媺一家現居於南灣嘉麟閣的2,200大單位，月租超過10萬。

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徐淑敏（現改名徐菁遙）其大埔比華利山4,000呎豪宅非常豪華，位於豪宅二樓的飯廳則放有專門訂製的超長12人餐桌，加上有氣派的水晶吊燈，儼如私人宴會廳。全屋四層連天台，自設泳池、小農莊及私人Spa等，由於Suki熱愛下廚，光是廚房就已花費200萬元裝修，更設餐廳式的海鮮魚缸，非常具氣派。

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胡杏兒亦經常分享3個兒子的生活照，同時曝光其大埔區逾2000呎的豪宅。從兩人分享的照片可見，他們家環境闊落、樓底高約3.4米，空間感十足，即使孩子們在大電視前跳舞都毫無問題。飯廳中央擺放了一張黑色的餐桌，家中珍藏了許多美酒。據悉杏兒老公於2018年以2,828萬元買入大埔聚豪天下的一幢洋房，面積2,447呎，呎價1.16萬元。

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