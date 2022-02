農曆新年｜袁詠儀回港與兒子過年　魔童曬合照高大靚仔樣曝光

張智霖和太太袁詠儀靚靚近年專注在內地發展,15歲兒子「魔童」張慕童則留港在香港國際學校(Hong Kong International School)讀書,早前曾在IG玩你問我答,疑回答網民提問時指自己在香港而非中國,引起內地網民不滿,媽媽袁詠儀連忙在微博澄清。之後魔童已甚少更新其IG,直到今日(2日)他貼出一張與媽媽的合照,並留言:「Chinese New Year !」



就讀國際學校的魔童,與朋友之間多以英文溝通,在其IG動態亦有分享與一班外藉同學出外玩的相片,早前他在IG Story玩「你問我答」亦以英文對答,當中有多條問題,包括:「How tall are you? Are you single? 」等等,當被問到:「Are You in China now?」他亦以英文回答:「No not right now」並貼出一張早前在香港摩天輪影的相,意思指自己在香港而非中國。他的回答立即引起內地網民不滿,更被指涉「港獨」,網民紛紛到袁詠儀的微博留言。

袁詠儀:實在是我倆作為父母之過

媽媽袁詠儀當日深夜立即在微博發文澄清,指這是他們父母之過,她說:「思來想後,還是想由我來做出一些澄清與交代。關於張慕童在社交平台因為英語用語上,失言造成了誤解,我們及時發現並立刻進行了糾正,亦對他反復強調了正確嚴謹的用詞,不要再犯同樣的錯誤。但想到這次必會受到批評,我們也已從這次事情意識到問題所在,就是我們疏於規範他不嚴謹的表達,這實在是我倆作為父母之過。」

她續指:「今日我想同大家坦誠的是,有些話需要解釋,有些態度從來無需解釋。以往亦有聽到一些四面八方聲音,這次一併做出澄清。我們一家愛國愛港,支持一個中國,這是毋庸置疑的事實。我們會做我們身為中國人應做的事,不會做的一定不會做。承蒙厚愛,感謝大家的包容與掛念🙏🏻」網民大都支持她們兩夫婦,亦有網民指大家太過敏感,不應將小事無限放大,而魔童亦已將有關的IG Story刪除。

高大靚仔盡得父母真傳

去年兩夫婦大部分時間也在國內工作,早前更被網民拍到袁詠儀在深圳做核酸檢測義工,一身便服打扮的她素顏上陣,穿着一件紅色工作人員背心,為當地的市民提供核酸檢測服務。臨近農曆新年她早前在IG透露已回港,今日(2 日)兒子魔童更貼出與母親在郊外影的合照,15歲的他已相當高大,靚仔樣盡得父母真傳。

