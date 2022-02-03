農曆新年｜袁詠儀回港與兒子過年　魔童曬合照高大靚仔樣曝光

張智霖和太太袁詠儀靚靚近年專注在內地發展，15歲兒子「魔童」張慕童則留港在香港國際學校（Hong Kong International School）讀書，早前曾在IG玩你問我答，疑回答網民提問時指自己在香港而非中國，引起內地網民不滿，媽媽袁詠儀連忙在微博澄清。之後魔童已甚少更新其IG，直到今日（2日）他貼出一張與媽媽的合照，並留言：「Chinese New Year ！」



就讀國際學校的魔童，與朋友之間多以英文溝通，在其IG動態亦有分享與一班外藉同學出外玩的相片，早前他在IG Story玩「你問我答」亦以英文對答，當中有多條問題，包括：「How tall are you? Are you single? 」等等，當被問到：「Are You in China now?」他亦以英文回答：「No not right now」並貼出一張早前在香港摩天輪影的相，意思指自己在香港而非中國。他的回答立即引起內地網民不滿，更被指涉「港獨」，網民紛紛到袁詠儀的微博留言。

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袁詠儀：實在是我倆作為父母之過

媽媽袁詠儀當日深夜立即在微博發文澄清，指這是他們父母之過，她說：「思來想後，還是想由我來做出一些澄清與交代。關於張慕童在社交平台因為英語用語上，失言造成了誤解，我們及時發現並立刻進行了糾正，亦對他反復強調了正確嚴謹的用詞，不要再犯同樣的錯誤。但想到這次必會受到批評，我們也已從這次事情意識到問題所在，就是我們疏於規範他不嚴謹的表達，這實在是我倆作為父母之過。」

她續指：「今日我想同大家坦誠的是，有些話需要解釋，有些態度從來無需解釋。以往亦有聽到一些四面八方聲音，這次一併做出澄清。我們一家愛國愛港，支持一個中國，這是毋庸置疑的事實。我們會做我們身為中國人應做的事，不會做的一定不會做。承蒙厚愛，感謝大家的包容與掛念🙏🏻」網民大都支持她們兩夫婦，亦有網民指大家太過敏感，不應將小事無限放大，而魔童亦已將有關的IG Story刪除。

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高大靚仔盡得父母真傳

去年兩夫婦大部分時間也在國內工作，早前更被網民拍到袁詠儀在深圳做核酸檢測義工，一身便服打扮的她素顏上陣，穿着一件紅色工作人員背心，為當地的市民提供核酸檢測服務。臨近農曆新年她早前在IG透露已回港，今日（2 日）兒子魔童更貼出與母親在郊外影的合照，15歲的他已相當高大，靚仔樣盡得父母真傳。

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