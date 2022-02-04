虎年孕媽｜張致恆箍煲成功太太陀第三胎　何雁詩曬孕照開心當媽媽

踏入虎年，娛樂圈有星媽宣布懷有虎年寶寶，包括早前表明離婚後再公佈自己懷孕5個月的張致恆太太雯雯，以及何雁詩和梁靖琪，而周杰倫太太昆凌亦準備誕下虎年BB。



張致恆太太 雯雯

張致恒（Steven）太太區燕雯（雯雯）早前在IG單方面宣布離婚，寫道「每一段關係嘅結束，都係為咗有更好嘅將來」，不過其後Steven又上載一家五口溫馨合照，澄清婚變傳聞，指「人嘅一生總會犯唔同嘅錯，感情事、工作事、家庭事、友情事，但最重要係犯錯過後點樣去反省改過繼續行前面嘅路」，亦表示「一家五口好好咁樣愛下去」。早前雯雯亦開IG Live承認有喜，並且孕期已過半，準備誕下虎年BB。

她指：「擔心我的朋友們，原諒我冇逐一覆你哋，我還好，的確曾經想放棄，但既然選擇得呢段婚姻、選擇得帶小朋友嚟呢個世界，或者我係應該有責任再努力一次、再堅持一次。我相信我哋兩個再一次上咗一課，亦會從成長中學習包容、體諒、愛惜。我哋一家五口定會變得更加強大，冇咁輕易畀任何野打沉，更加努力去生存，每日都係笑住去行前面嘅路。」

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何雁詩

何雁詩和鄭俊弘在2020年拉埋天窗，早前何雁詩在IG上載新歌《Dear Little One》惹來懷孕猜測。其後何雁詩終於上載和丈夫的親吻合照，正式懷有「老虎仔」，預產期為6月，更發表英文千字文感想，表示想當媽媽的夢想終於實現。鄭俊弘亦同時在IG上載baby shower派對的照片，公布BB性別是男仔，自言情緒在暴風一樣，既開心又興奮，但又有緊張和恐懼，又想像BB將來會有不同的興趣和長處，對BB充滿期望。

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梁靖琪

梁靖琪與識圈外男友施雋賢2019年結婚，其後誕下兒子，一家三口非常幸福。去年10月宣布再度懷上第二胎，並宣布二胎性別為男孩子。早前聖誕節梁靖琪與網民分享家中佈置的聖誕樹角落，可以看到梁靖琪客廳位置，為兒子增添玩樂區，一家共享天倫之樂。

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周杰倫太太昆凌

周杰倫與昆凌結婚7年，育有女兒Hathaway與兒子Romeo，今年周杰倫於43歲生日當日公佈昆凌懷上第三胎的好消息，並取小名為N°5。周杰倫表示「原本想說出生了再來公佈」，照片所見昆凌已腹大便便，相信離N°5出生不久了！

周杰倫於43歲生日當日公佈昆凌懷上第三胎的好消息。（周杰倫ig）

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