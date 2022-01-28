鍾嘉欣收姜濤粉絲送贈糖果禮盒　一對仔女化身「姜糖」尖叫拆禮物

人氣男團MIRROR自出道以來圈粉無數，成員每次出席活動例必吸引大批粉絲在場守候，圈中亦有不少歌手藝人落坑成為「鏡粉」，沒想到人氣王姜濤的魅力也攻陷了鍾嘉欣及她一對仔女！鍾嘉欣今早（28日）在社交平台分享短片，可見一對仔女打開姜濤送贈的糖果時十分雀躍，原來佢哋都係「姜糖」！



目前正在加拿大以陪伴小朋友為樂的鍾嘉欣，今日在Instagram上載限時動態，一對仔女興奮地幫她拆禮物，只見禮盒以紅色綿布包裹，上方夾著一張姜濤明信片，禮物是由加拿大溫哥華的姜糖送上，當兩位小朋友一打開布袋後，看到盒內有一隻姜濤Q版公仔及糖果，即開心得不斷尖叫，似乎非常滿意這份禮物！而鍾嘉欣早前在香港出席活動時，接受訪問笑指「自己in咗好多」，聽了很多新歌，又留意到近年娛樂圈開始百花齊放，直認覺得姜濤好靚仔，「好pure好true，好鍾意佢呀」。

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鍾嘉欣去年12月為參加無綫萬千星輝頒獎典禮而帶同囝囝Jared回港，可惜最終失落最佳女主角獎項，她1月20日啟程返回加拿大，表明起碼至少一年後才會考慮回香港。她留港期間分享多張與囝囝的合照，不少網民都大讚囝囝可愛，眼睛和爸爸長得似，而鼻子和嘴巴則愈大愈似媽媽。

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👉🏻👉🏻👉🏻👉🏻雖然仔女喺加拿大生活同長大，但鍾嘉欣都不忘教佢地講廣東話！即睇：鍾嘉欣教囡囡講廣東話 大女Kelly發音超可愛講啤啤熊、聖誕樹！👈🏻👈🏻👈🏻👈🏻