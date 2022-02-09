港孩眼見搶菜潮提議一人一菜自己種　除日本豆苗仲有3種菜適合

有跨境司機及內地人員懷疑感染新冠病毒，令多輛中港車滯留文錦渡口岸，影響內地蔬菜供應。而內地蔬菜一向佔本港約9成市場，消息傳出後，各區均出現「搶菜潮」，超市的新鮮蔬菜均被搶光，街市的蔬菜則大幅加價。有港孩看到媽媽不想買貴菜，提議以學校「一人一花」計劃為藍本，用相同方式「一人一菜」自家種出蔬菜，以緩解蔬菜供應不足之需。



超市的新鮮蔬菜均被搶光，全港菜檔菜價狂飆，有的更加價超9成，但作為家長總希望成長中的小朋友可以有充夠營養，不過疫情之下，想要一如以往般購買食材可能難度，有港孩在家中看到學校早前派發的「一人一花」，靈機一觸想到早前家中曾經種過日本豆苗，於是提醒家長可以再次購入該豆苗，「起碼一星期有一次菜食。」

這款日本豆苗早前亦曾出現過種植熱潮，因為能夠重複種植，附帶根部的日本豆苗在很多日本超市也可以買到，售價由$9至$15不等，一買回來，豆苗高度為23.5cm，先用較剪剪了第一轉收成，烚一烚即可食用。

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第二次收成

隨後長出來的新豆苗有23cm高，我們又我們保留約10至11cm長的根部位置，轉用膠盒並加入適量水(浸過全部根部)，每天給豆苗澆水，大約一星期後，剪了收成，今次的豆苗明顯沒有上次的粗壯，顏色也沒有那麼嫩綠，在煮拉麵時用水烚1分鐘盛起，吃起來時仍然有陣清清的新鮮草青味。

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豆苗發臭原因是水

但餘下的豆苗開始發出腥臭味，於是請教專門到學校教小朋友種植的種植達人林惠玲(Penny)說：「首先不建議用米水澆豆苗，亦不需用太多水浸，因為豆苗長期在濕的地方容易滋生細菌產生味道，最佳方法用噴壺噴水，保持根部濕，因為一旦用太多水浸就會滋生細菌，水耕菜是定時定候有水流過，並不是一直浸住植物。另外，如果家中有陽光照射到豆苗，會變得綠色，相反沒有陽光豆苗就會變淡色，但顏色深淺無損食用。」

種生菜50日有收成

原來除了日本豆苗之外，林惠玲(Penny)教路，有3種蔬菜也十分適合香港小家庭及氣候種植。如果家中有陽光入屋，林惠玲建議小朋友可以種植生菜。

她說：「意大利生菜比較容易種，更適合小朋友，種植的季節是八月到出年二月，如果想更加容易發芽，可以種之前將種子浸一晚才放入泥土中，大約六至八個小時之內，如果超過時間會發臭失敗，再移到泥土中，大約三至五日會發芽。沙律菜細細棵已經可以收成剪出來吃，如果想要一棵完整的生菜，可選擇用一個圓盆種一棵，約50日會有一次收成，如果不想種生菜可選油麥菜，種植方法相似。」

車厘茄最易種

水果方面，林惠玲建議小朋友可以種車厘茄。「但一定要陽光充足，因為水果要開花，如果陽光不足就不能開花不能結果，8至10月適宜種植，因為太過炎熱很難種到。」

辣椒是驅蟲好方法

對於有小朋友害怕昆蟲而放棄種植，林惠玲鼓勵說：「有昆蟲是無可避免，我們可以跟小朋友說，我們的體型大，昆蟲其實是害怕我們；如果發現植物有害蟲，可以拿辣椒或者蒜蓉，剪碎加入水中，噴在植物葉上，味道有效驅蟲。」

香草不可開花

林惠玲表示甜羅勒比較容易發芽，春、秋天種植更佳，每天淋一次水，除非夏天很熱，就要早上淋完，黃昏檢查植物是否乾涸，除了用眼睛觀察之外，可以用手指摸一摸或者掘開泥土摸一下是否濕潤，如果發現乾涸即是缺水，因為表面容易曬乾，但最重要泥土的裏面，而淋水的方法是直接將水噴到泥中，不用澆在葉上，大約一至兩星期就會長出葉子，甜羅勒約20cm高左右可以在剪去頂部葉子食用。壽命大約一年，看到開花即刻剪掉花朵，因為開花結果植物就會死去。」

「如果本身家中陽光不足，比較適合種植香草，因為香草對陽光的要求較低，但如果種蔬菜、水果，在陽光不足下就較難存活了。」而適合在家中種植的香草可分兩種。

「一種是由種子種出來，另一種是在園藝店買一棵現成的香草回家種，可移到其他的花盆，令香草越生越高越大。現在這個天氣，我們可以種薄荷及甜羅勒，都是比較粗生，就算家中陽光不足亦都可以種到。」

點圖即睇3款適合小朋友在家種可食用植物

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