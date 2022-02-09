超市新鮮菜被搶光　不捱貴菜用雪櫃冰鮮食材　輕鬆煮6道家常菜

本港新冠肺炎疫情愈趨嚴重，由於菜源突然切斷，全港菜檔菜價狂飆，有的更加價超過80%，媽媽如不想捱貴菜，但又要盡量留在家中不敢帶小朋友出外用餐，也可利用家中急凍食材，製作我們最懷念日本味道。隨住近年日式超市開完一間又一間，要還原味道，可以在日式超市預先買定醬汁及調味料，配上冰箱常備食材，既方便又簡單已經可以將日本風味呈現出來。

攝影：許珞珩



和風牛肉飯

牛肉飯最好味就是洋蔥及肉汁，其實日式超市有不同品牌的牛肉飯汁選購，我今次選用的是其中一隻，如果家中找不到現成的牛肉汁，也可以用味醂及鰹魚汁代替。

按圖即睇和風牛肉飯食譜：

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北海道奶油溫泉蛋意粉

北海道奶油溫泉蛋意粉

雖然白汁意粉是西餐菜色，但由日本咖喱磚老牌子出品的日式奶油芝士白汁磚，配上日本溫泉蛋，令原本無味的意粉及冰鮮食材變得更可口。想吃得更健康，可加入西蘭花、洋蔥、三色椒等蔬菜。

按圖即睇北海道奶油溫泉蛋意粉食譜：

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親子丼

親子丼即是雞蛋與雞肉製作的蓋飯，雞肉代表父母，雞蛋代表孩子，所以稱為親子丼。重點是洋蔥、雞蛋及雞肉吸收了帶有甜味的醬汁，拌飯吃一流。

按圖即睇親子丼食譜：

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蟹籽沙律

關鍵是蟹籽，現在很多日式超市可以買得到，這也是非常適合親子一齊製作的料理，讓小朋友有機會拿著刀子切菜，每一個步驟小朋友都可以做得到，成品亦好味，令小朋友容易獲得滿足感，培養下廚興趣。

按圖即睇蟹籽沙律食譜：

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日本咖喱飯

日本媽媽煮咖喱都喜歡用咖喱磚，一般分大、中、小辣及甜味，兒子非常喜歡日本咖喱的甜味，我會加入蘋果令甜味更清香，買時記得選「甘口」即沒有辣味，無論是煮雞牛豬海鮮素菜也可以，加秋葵吃更夾。

按圖即睇日本咖喱飯食譜：

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燒鯖魚定食

燒魚定食是常見又被營養師推薦的日本菜色之一，重點是麵豉湯，只要在日式超級買定麵豉醬與昆布，15分鐘已可以煮好，可加入豆腐增加蛋白質，營養更豐富。

按圖即睇燒鯖魚定食食譜：

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