台灣女星林依晨去年透過人工受孕的方式懷孕並誕下女兒。林依晨和圈外老公林于超結婚7年，由於丈夫長駐於美國營商，平日聚少離多，今年農曆新年林依晨老公回台短聚後又回到工作崗位上，婚後與老爺奶奶相處時間比丈夫還多，林依晨表示自己因長期與老公相隔兩地，過著「偽單親生活」而感到身心不適，老爺奶奶就教她抗​​產後憂鬱的方法。



林依晨和圈外老公林于超結婚7年，於丈夫在美國營商，平日聚少離多。林依晨私生活低調，但原來很努力想成為媽媽。去年林依晨一直嘗試人工受孕，重複打針、取卵、植入這個令人煎熬的過程，終於守得雲開，並於去年10月迎接新生命。不過誕下孩子後依然要與老公維持遠距離，林依晨坦言和丈夫都非常熱愛工作，因此有時會忘記打電話給對方。「我們會聯絡，只是有時候間隔很久，覺得『是不是應該要傳個訊息？』」

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林依晨亦表示，生完小孩後難免會有些身心不適，尤其高齡產婦可能還得面對產後憂鬱。為此，老爺奶奶就經常建議她要「去放空」，林依晨亦會偶爾一個人去咖啡廳，或找朋友相聚放鬆一下，因此沒有後顧之憂。

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