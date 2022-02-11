孫藝珍玄彬結婚｜媽媽必追5套經典韓劇　重溫玄彬《我叫金三順》

韓國女星孫藝珍與玄彬於合拍劇集《愛的迫降》擦出愛火。去年元旦被媒體拍到玄彬接送孫藝珍，二人其後坦承當時已經拍拖8個月。日前孫藝珍在社交網晒出小婚紗的照片，宣布結婚好消息。二人貴為韓國一線藝人，拍過不少膾炙人口的劇集，粉絲們趁著二人宣布結婚，一於重溫二人主演的經典劇集！



日前孫藝珍在社交網晒出小婚紗的照片，宣布結婚好消息。孫藝珍寫道：「寫這篇文字的時候，我一直很煩惱該怎麼表達我的心情。我很想說得很美好，因為是很珍貴很重要的事。我有了想共度人生的人，沒錯，就是大家想的那位只要能和他在一起，就感覺很溫暖很踏實。我一直覺得男女相遇，心靈相通，約定未來是我想像不到的事情，但我們自然而然就走到了這一步。感謝讓我們結緣的命運，讓我們走到一起的所有一切。請各位祝福我們將一起走向的未來。一直支持我的所有粉絲，各位給予我的無私的愛，我不甚感謝。我想成為更成熟更帥氣的演員以及普通人，但這並不容易做到。總有一天我可以接近我描繪的理想模樣吧？成為，對各位而言，對我自己來說，不感到慚愧的人。我真心祝願各位每一天都更加幸福。包含我的愛與感謝。」

孫藝珍在社交網晒出小婚紗的照片，宣布結婚好消息。（孫藝珍ig）

而其後玄彬亦透過事務所發文宣布婚訊：「大家好，我是玄彬。大家過得好嗎？ 我想把人生最重要的決定先告訴那些愛我、給予我很多關心和喜愛的粉絲們，所以寫了這篇文章。 應該也有猜到吧？是的，我決定要結婚了，小心翼翼地踏入人生第二章。我和總是讓我笑的她約定好，今後的日子要一起走下去。在作品中一起合作過的政赫和世莉要一起邁出人生的一步。我想大家會用溫暖和充滿愛意的視線為我們的第一步開心地應援吧。那麼直到我們見面打招呼的那一天，希望大家身體健康，幸福快樂。」

玄彬、孫藝珍粉絲必追韓劇

《愛的迫降》

孫藝珍與玄彬於合拍劇集《愛的迫降》擦出愛火，二人的粉絲一定要睇！《愛的迫降》講述了講述了韓國財閥繼承女尹世利（孫藝珍 飾）因滑翔傘事故被迫降到北韓，愛上默默守護她的北韓特級軍官（玄彬 飾）的故事。大家可以於Netflix重溫《愛的迫降》。

+ 10

《我叫金三順》

《我叫金三順》改編自同名暢銷小說，由金宣兒、玄彬領銜主演，講述年近30歲的平凡女孩「金三順」面對失戀、失業雙重打擊下，逐漸成長遇到真愛的故事。當時韓國播出時大結局創下51.5%的收視紀錄。大家可以於黃Viu重溫《我叫金三順》。

+ 3

《秘密花園》

《秘密花園》可說是經典韓劇之一，韓劇迷必睇！劇情描述百貨公司社長金柱元（玄彬飾）與微不足道的特技替身女演員吉羅琳（河智苑飾）之間的愛情故事，在現實世界展開，但劇情中穿插靈魂交換的奇幻現象。其中孫藝珍亦有在劇中第20集客串一個鏡頭。大家可以於黃Viu重溫《秘密花園》。

+ 7

👉🏻👉🏻👉🏻👉🏻陳冠希囡囡愈大愈靚女！即睇：陳冠希一家三口定居美國 4歲囡囡可愛新年裝愈大愈靚女👈🏻👈🏻👈🏻👈🏻

《經常請吃飯的漂亮姐姐》

《經常請吃飯的漂亮姐姐》由孫藝真、丁海寅主演，劇情主要講述一直以來情同姊弟的兩人，突然萌生出愛意的故事。看似平淡無奇的姐弟戀故事，卻在當時播出後受到極大迴響，劇中談及的職場勞工、性騷擾問題，更在在反映目前韓國的社會現場。大家可以於Netflix重溫《經常請吃飯的漂亮姐姐》

+ 7

《夏日香氣》

《夏日香氣》是繼《藍色生死戀》與《冬季戀歌》系列之後的第三部曲，孫藝珍在劇中飾演動過心臟手術的花藝少女沈慧媛，一次在山上不小心跌倒受傷，被宋承憲飾演的劉敏宇路過相救，是出悲情卻又刻骨銘心的愛情故事。

+ 7

👉🏻👉🏻👉🏻👉🏻好嘅老爺奶奶好重要！即睇：林依晨誕B三個月身心不適 老爺奶奶叫新抱做呢樣嘢抗​​產後憂鬱👈🏻👈🏻👈🏻👈🏻