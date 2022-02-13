初確已超出公院可應付容量　嚴重病人、老人、兒童優先安排入院

第五波疫情續幾何級爆發，今日（13日）新增1347宗確診，1345宗為本地個案，另逾2000宗初陽，衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君指確診數字每2至3日翻倍，醫院管理局總行政經理（綜合臨床服務）李立業稱，目前有3名確診病人危殆，另有一名初確診3歲女童危殆，他指初步確診個案已超出公院可應付容量，病情嚴重的病人、老人及兒童將獲優先安排入院，他呼籲年輕、症狀較輕微的患者在家等候勿恐慌。



衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君稱，第5波疫情有4%確診者是少於或等於4歲，並引述部分兒科醫生指染疫後或會有併發症。元朗大棠路南坑村一名4歲姓黃男童於周五（11日）凌晨猝死，該男童日前開始發燒，其鼻咽分泌物亦對新冠病毒呈陽性，病毒量高，預料為本港首名染疫死亡兒童。

今日（13日）兒童醫院一名3歲女童感染新冠病毒，目前情況嚴重，早上要轉送深切治療部，或需要使用人工肺協助呼吸。此外瑪麗醫院亦有另一宗兒童重症個案，該名小童感染新冠病毒，要留院治療。

李立業稱，初步確診個案已超出公立醫院可應付容量，現有隔離設施已飽和，近期不少新增有老人及兒童需要盡早入院，要確保醫療及系統緊急服務不崩潰。因此，政府將實施新分流措施，病情嚴重的病人、老人及兒童將獲優先安排入院，他呼籲年輕及症狀輕微患者在家等候勿恐慌。

兒童無症狀比例較成人低

台灣中央流行疫情指揮中心日前再整理出Omicron確診者的病徵，發現12歲以下兒童多出現發燒或咳嗽，12歲以上者則以咳嗽、喉嚨不適等上呼吸道症狀為主。

據中央流行疫情指揮中心數據顯示，截至2月11日，台灣自2022年1月以來累計672宗本土確診病例，其中逾四成為無症狀患者。指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，若將確診者細分為「12歲或以下兒童」及「青少年/成人」兩個組別，兒童有82宗病例，青少年/成人則有590宗。

羅一鈞指，兒童沒有出現症狀的比例較成人低，有66%兒童屬輕症患者，當中逾六成兒童出現發燒，四成人出現咳嗽，另外亦有24%出現流鼻水/鼻塞，17%出現喉嚨不適等症狀。相反，「青少年/成人」出現發燒的比率低很多，只有21%，但大多人均出現喉嚨不適症狀及咳嗽，分別有58%及52%。

不過羅一鈞亦提及，由於小朋友不會主動描述喉嚨不適，有可能影響調查準確性，另在「兒童」組別中，也沒有人出現肌肉痠痛、發冷甚至嗅覺味覺異常，估計與小朋友不懂描述有關。

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美研究：愈來愈確診兒童出現哮吼

美國西雅圖兒童醫院急症醫學專家 Ashley Keilman 亦發現，對比Omicron疫情爆發初期，近期愈來愈多確診兒童出現哮吼的症狀。哮吼又名急性咽喉氣炎，當上呼吸道發炎時，會影響呼吸道暢通，加上兒童氣管本來就較成人窄，故兒童咳嗽時會很大聲，聽起來就像是狗吠一樣，而他們試圖呼吸時，又會出現另一種哨聲的感覺。

她在研究中表示，Delta及Omicron肆虐美國期間，分別有401及107名兒童因哮吼需要到急症室求醫，前者只有2.8%兒童確診，但後者卻高達48.2%。研究另一共同作者Indi Trehan醫生形容，Omicron已證實更易產生上呼吸道感染病徵，民眾容易將之與普通感冒混淆，「不過我認為哮吼是目前最嚴重的症狀之一，常令確診兒童需在深切治療部留醫」。兩人的研究論文目前仍屬預印本（preprint），即未在需要同行評審的科學期刊上出版。

（photo-ac）

另一美國醫生Claudia Hoyen亦表示，在她工作的克里夫蘭市中，兒童出現哮吼的高峰期多於秋天，但當去年12月時接到愈來愈多兒童因哮吼求診，便估計Omicron有可能與其他變種病毒株不同。她續指，很慶幸她所接觸的確診兒童中，大部分出現哮吼症狀的兒童都不需要留院，只需要處方皮質類固醇，以減輕呼吸道炎症徵狀便可。

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