停課｜教育局宣布全港學校暫停面授延至3.6　小六呈分試取消

第五波疫情持續，本港過去五日內四度錄得過千宗本地確診個案。教育局宣布將延長暫停面授課兩周至3月6日，及取消小六呈分試，另本年全港性系統評估亦將停辦。



教育局今宣布，全港幼稚園、中小學（包括提供非本地課程的學校）及提供非正規課程的私立學校（一般稱為補習學校）將繼續暫停面授課堂及校內活動，直至3月6日。停課期間，只有中六學生可回校進行最多半日必要的學習及評核活動，例如校本評核、模擬考試。

局方亦補充，因應全港學校將於2月24日起實施「疫苗通行證」安排，除獲豁免人士外，所有教職員、在校園內提供服務人士及訪客等，均須已經接種疫苗，否則將不獲准進入學校，有關措施在暫停面授課堂期間仍會如常實施。

另外教育局宣布停辦本年全港性系統評估，以及取消小六下學期呈分試，本年度小六學生的中一派位組別將根據其小五下學期及小六上學期由學校向教育局呈報的校內成績決定。

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有小學校長早前接受訪問，均表示今年取消小六學期呈分試的機會頗大。天主教領島學校李安迪校長、三水同鄉會禤景榮學校李小寶校長以及將軍澳循道衛理小學林德育校長都表示，取消呈分試對於在首兩次呈分試未如理想、寄望能把握最後機會的同學來說，是頗受影響。

（資料圖片）

三水同鄉會禤景榮學校李小寶校長又分享過往該校呈分試的數據，指三次呈分試只取前兩次作計算，其實大致能夠反映學生正常水平以及表現，但站在家長和學生角度來說，有一些所謂失手或者意外情況導致表現欠理想，都寄望下一次有機會提升分數，這方面實在無可奈何。

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