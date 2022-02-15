醫生及專家籲兒童確診者服必理痛紓緩微燒症狀　超市藥房均告缺貨

第五波新冠疫情加劇，社區出現大量確診患者，醫院負荷極重。不少患者需在家中等待入院治療及家居隔離，亦有出現全家受到感染的情況。今日( 15日）瑪嘉烈醫院兒童傳染病科顧問醫生關日華接受電台訪問時表示，小朋友確診的話，家長宜觀察他的健康狀況，如有呼吸困難等情況需立即送院。而大多數患者都能自然康復，病徵輕微可服用必理痛紓緩。記者今日到訪各區多間個人護理用品連鎖店和藥房，發現兒童用的必理痛均告缺貨，暫時未知補貨日期。



瑪嘉烈醫院兒童傳染病科顧問醫生關日華在電台訪問中表示，萬一小朋友確診新冠病毒，家長先要冷靜，在等待醫管局安排的期間，宜觀察小朋友的狀況，例如發燒、進食、大小便和作息，如微燒可服用退燒止痛藥。而照顧者需要戴口罩、勤洗手，與無確診的家人保持距離，保持室內空氣流通，讓空氣稀釋病毒。如果小朋友出現呼吸困難、嘴唇發紫、心口痛、心跳加速、持續發燒、神智模糊，都是緊急警號，家長應馬上召喚救護車。

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小朋友如出現微燒，可服用退燒止痛藥。（Photo-ac）

關醫生又指，大多數新冠患者都會自然痊癒，不需要服用抗病毒藥物，而發燒情況一般持續2至3日，第3、4日便會退燒。因此，家長可以保持冷靜和耐性去照顧小朋友。而新冠病毒亦可能會影響中樞神經，小朋友有機會出現嘔吐症狀。

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超市、藥房缺貨

早前，港大微生物學系講座教授袁國勇指，輕症或無徵狀感染者多喝水及可考慮服食必理痛，進行居家隔離治療。

記者今日（15日）到訪各區多間個人護理用品連鎖店和藥房，均表示兒童必理痛已缺貨，亦未知補貨日期。而成人必理痛則尚有少量存貨。網上超市則不論成人或兒童必理痛，均已告缺貨。

第五波疫情4%患者為兒童

第五波疫情約4%的患者是4歲或以下兒童，暫時有3名兒童出現嚴重症狀，包括早前離世的4歲男童、兒童醫院留醫的3歲女童及瑪麗醫院1名兒童重症個案，其餘病童症狀均較輕微，包括發熱發冷、嘔吐等，大部分會逐漸康復，毋須使用抗病毒藥。

確診患者居家隔離注意事項