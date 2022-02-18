推介2款湯水適合大人小朋友打針後飲 　增強抵抗力清熱紓緩不適

第五波疫情持續擴大，衛生防護中心最新公布昨日(17日)新增6116宗確診，政府周二日（15日）起降低可接種科興疫苗的最低年齡至3歲，而早前已預約接種復必泰疫苗的5歲或以上兒童亦於周三（16日）起可接種。很多家長也趕為子女安排接種疫苗，網上預約系統爆滿。

專營湯包的爸爸Adam表示近日最多家長向他查詢紓緩打針後副作用的湯水，他推介以下2兩湯水茶飲，有效抗菌、消炎、清熱、健肺等功效，讓大家可以利用日常飲食及湯水為小朋友及家人做好防疫準備。

攝影：龔嘉盛、 (部份照片由「家常例湯」提供)



Adam表示平常勤力多飲有益湯水，再適量的「對症下藥」，遇到突發病症也能快速好轉。「原理有如打疫苗，就算感染到病毒都可大大減低患重症的機會。每當傷風感冒流感爆發、多人喉嚨發炎、扁桃腺炎及肺炎時，煲『魚腥草』，既可抗菌抗病毒，又能紓緩尿道炎、清肺熱、清熱解毒及清瘡毒。但注意在冬天煲涼茶，應加點干姜或生姜，即能起到驅寒強肺的作用，亦能緩解魚腥草之涼性。對抗病毒主要提升正氣及強肺，肺是身體第一道的防護牆，正氣足病菌難以入侵，如沒時間煲湯者，可多喝陳皮普洱茶，已有實驗證明能排出肺部污染物，起到強肺之效。」

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即睇2款湯水食譜及煮法:

魚腥草青橄甘草茶

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五指毛桃牛大力土伏苓湯

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湯包爸爸Adam教大家煲32茶增強抵抗力，為抗疫做好準備。(龔嘉盛攝)

以上資料只供參考，有任何疾病或健康問題，請向醫生查詢。

(部份照片由「家常例湯」提供）

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