再婚｜沒血緣也可視如己出　繼母於婚禮上向9歲繼子許下暖心誓言

許多新人將婚禮時的誓言視為一輩子的承諾，在宣誓時，眾人皆會因神聖又感人的氣氛落淚。而國外這場婚禮，新娘許下的承諾除了給新郎外，也包含即將成為自己繼子的小男童，這樣突來的舉動令人動容。



「無論貧窮還是富有，疾病還是健康，我都將與你相愛相敬、不離不棄，直到死亡把我們分離。」新郎新娘在婚禮的尾聲，互相交換誓言，並在眾人的掌聲中，兩人擁吻，將整場婚禮氣氛推向最高潮。

在美國的明尼蘇達州，卻有一位名叫Vanessa的新娘，將自己的誓言獻給站在旁邊觀禮的男童，而她的一席話語，也惹得男童當場感動落淚。

繼母Vanessa在婚禮上向繼子Henry致誓詞：（按圖了解）

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離婚後交友與再婚，對孩子來說是不一樣的事情

原來梅開二度的新郎Craig，與前妻育有一名9歲的兒子Henry，Vanessa在交往期間了解後，不僅沒有擺出童話故事裏的後母臉，反而加倍用心的陪伴Henry，與他向朋友一樣和樂的相處。

即便如此，加入一個家庭是何等的大事，Craig和Vanessa決定步入禮堂時，仍不確定孩子細膩的心裏，是否對於「新媽媽」的加入感到不安，因此Vanessa決定以行動來給Henry最好的安撫。

在西方人認為最重要交換誓言的環節，Vanessa將其獻給Henry，在說出願意與Craig共度餘生之前，先向孩子承諾會成為他一生的媽媽。

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「錯過許多成長的第一次，但未來保證不缺席」

在台上Vanessa說：「我知道你出生的那天在你身邊的不是我，我沒有陪著你邁出你的第一步、說出第一句話，但我會陪著你人生未來的每個第一次。我保證會像愛自己的孩子一樣愛你，並且在成為你爸爸最好的妻子的同時，成為你最棒的繼母。」語畢3人感動的抱在一起，全場賓客也紛紛落淚。

這個故事被放上網路後，吸引許多網友的關注，外媒也找到Vanessa並邀請她受訪，她分享自己之所以會在婚禮上跟Henry許下承諾，是因為她知道Henry是Craig生命中非常重要的一部分，因此，她認為有必要讓Henry也成為婚禮上的一個重要環節，並且要讓Henry感受到，他對自己來說同樣珍貴。

而他們婚後的一家三口生活，也如同誓言中所說的，非常幸福與快樂。即便沒有血緣，仍可以視如己出，這也是母愛最美好的模樣。

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