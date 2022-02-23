兒童確診個案增　中醫教家長4招對策　推拿呢個穴位助退燒

第五波新冠肺炎肆虐，本港疫情確診數字急升，確診個案中約9%的患者是6歲或以下兒童，更出現兒童死亡及危殆個案。一旦家中有兒童確診，家長及照顧者可以點做？註冊中醫師胡凱淋將教大家兒童感染後的處理方法。



疫症橫行，小朋友如果不幸中招，要留在家中自我隔離，家長可以點做？胡凱淋中醫師建議家長可以跟住以下４招對策。

一、保持鎮定

不論小朋友現在處於何種情況，無症狀感染，還是高溫發燒至40度，胡醫師認為家長及照顧者首要保持鎮定。她說：「因為家長的情緒會影響小朋友，小朋友會直接感受到家長的喜怒哀樂。」

小朋友如果都受到緊張的氣場感染，造成「恐則氣下，驚則氣亂，肝鬱氣結」驚恐情緒，會影響人體氣血不暢，抵抗力亦會隨之受到影響，是一種蝴蝶效應。

二、診斷

胡醫師表示初步診斷是有助家長了解小朋友確切狀況，作出更準確的回應。診斷方法如下：「首先，家長要知道發燒溫度只是一個數字，更重要是看小朋友是否精神，如果小朋友燒至38度，但仍十分活潑，會走動，會嫌棄、被困、被逼休息，其實這算是一種比較低危的發燒；如果小朋友發燒已去到一個迷迷糊糊的狀態，應對不佳，就是一個比較高危的發燒。」

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處理「低危」發燒的做法是可按照平日處理傷風感冒方法，但「高危」的就應該盡快去急症室。

然後，從中醫角度，我們可以為小朋友的狀況分成「寒熱」。方法一從小朋友舌象去看，如果小朋友舌色較鮮紅，此為熱象；相反，色較淡或瘀暗，就是寒象。可看「指紋」，指紋是指「食指內側一條紫紫淡淡的微細血管」，當這條「指紋」變得又深又瘀紫色，感覺較實，屬於熱象；「指紋」色紅而淺，屬寒症。

其次，家長可以看小朋友的大便，胡醫師說:「如果便便是稀爛，代表脾胃比較濕；大便硬、實粒狀是代表有熱；大便水樣狀代表寒瀉。」

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三、對症下藥

如果小朋友發燒，家長便應先處理發燒，可以用小兒推拿「清天河水」助退燒，「位置於前臂內側，正中線，由手腕單方向推至手肘，塗上適量潤滑油或爽身粉，用力單方向推，每推5-10分鐘再量一次體位，有助小朋友退燒。」胡醫師說。

另外，如果沒有發燒症狀，除了西藥外，胡醫師亦建議大家可以購買中成藥作治療，她說：「熱症可以服銀翹散；寒症可以服葛根湯；腹瀉可以服藿香正氣水等等。當然，詳細和正確用藥方法和選擇，可以咨詢你信任的中醫師。」

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四、持續觀察

最後，家長及照顧者要持續觀察小朋友身體和情緒，精神狀況各方面，如有任何變動，甚或變得嚴重，就應盡快尋求協助。

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以上資料只供參考，有任何疾病或健康問題，請向醫生查詢。