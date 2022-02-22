10日內3位5歲以下幼童染疫亡　劉宇隆憂與停課失接觸病毒機會有關

第五波新冠疫情下，本港昨（21日）再添13亡魂，當中包括一名11個月大女嬰，她入院時新冠病毒檢測呈陽性。疫苗可預防疾病科學委員會主席、港大兒童及青少年科學系講座教授劉宇隆表示，這名女嬰是本港過去10日內、第3名5歲以下兒童感染離世的個案，而且相關兒童個案都出現急性腦炎的情況，估計原因可能是這些兒童沒有接種疫苗，加上過去一段時間兒童沒有上學，無機會接觸到病毒，影響保護力。



疫苗可預防疾病科學委員會主席、港大兒童及青少年科學系講座教授劉宇隆今（22日）於港台節目《千禧年代》表示，與內地來港的專家及醫管局專家審視過相關個案，發現3位幼童均曾出現抽筋抽搐的情況，經檢查後亦有腦水腫、上呼吸感染以及急性腦炎等症狀。

疫苗可預防疾病科學委員會主席劉宇隆。（資料圖片）

劉宇隆指，根據他個人猜測及判斷，認為情況與兒童沒有接種疫苗有關，而且過去一段時間幼稚園停課並無上學，可能無機會接觸病毒，失卻交叉保護力，亦或與先天免疫功能缺陷有關。他又指，新冠病毒可以影響到很多器官，不止會影響肺部。

這名11個月大女嬰是本港過去10日內、第3名5歲以下嬰幼童染疫離世的個案，劉宇隆表示，對於接二連三出現相關個案，感到十分擔憂，「罕有嘢可以發生一次，但接二連三發生，大家都好擔心，短短10日，甚至只係即日就離世。」他認為港府需設中央統籌機制，跟進重症兒童個案，進行跨學科分析。

劉宇隆指，據目前認知，Omicron BA.2傳播力較高，感染快但重症較少，擔心其已出現變異。他續指，從昨（21日）公布數字所推算，已新增750多名6歲以下小童患病，認為醫院未必能短時間內處理大量病患，提醒若確診小童來不及入院，家長應留意子女有否神情呆滯、不蹦跳或呼吸急促等表徵。

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劉宇隆：三大原因現重症

劉宇隆2月14日接受同一節目訪問時，已曾分析過兒童確診後出現重症的三大原因，包括接種疫苗未到位；近兩三年兒童減少上學和出外活動，令4歲或以下兒童少接觸人類冠狀病毒，未能透過重複感染帶來「交叉免疫」，以激活T細胞對抗新冠病毒；以及幼童體積小、器官窄，故較容易出現重症。

他又指，對於兒童感染情況感憂慮，如何落實接種疫苗是重中之中，建議可考慮邀請私人執業的兒科醫生、退休護士等組成外展隊，到幼稚園、小學為幼兒打針；惟目前復必泰疫苗沒有足夠數據支持3至5歲幼童接種。

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11個月大女嬰48小時內病重離世 劉家獻：成件事來得快

醫管局總行政經理（質素及標準）劉家獻昨（21日）表示，這名11個月大女嬰日前因持續抽搐，送到將軍澳醫院急症室求診，入院測試對新冠呈陽性，CT值為17，其後到伊利沙伯醫院深切治療部隔離病房治療，曾處方抗病毒藥物「瑞德西韋」，但情況持續惡化，心肺功能一度停頓，病情危殆，至20日黃昏6時50分離世。

他續說，女嬰過去健康一直良好，其家人包括照顧者、父母及祖母、8歲哥哥及女嬰的孖生妹妹，早前在家快速測試有陽性結果，家人有說曾為女嬰做快速檢測亦是陽性，可能受家人傳染，但情況本身一直穩定，直至在2月19日早上凌晨4時，出現發燒及不斷抽筋，入院後有插喉，19日的中午心臟一度停頓，搶救成功心跳恢復，但情況一路轉差最後不幸離世。劉家獻表示，成件事來得快，個案已轉交死因庭調查，暫時未找出死因。

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