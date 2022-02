兒童確診要留意有冇發燒流鼻水外　兒科醫生建議家長留意眼同呢度

近日確診人數不斷上升,本港醫療系統不勝負荷,更有至兩名幼童因感染新冠病毒離世。兒科醫生洪之韻昨日(15日)在鄭丹瑞的YouTube頻道《健康旦 HiEggo》節目上,分享了小朋友確診應如何點處理的建議給家長,當中有以下重點家長一定要注意!



神智不清為重症先兆

醫院管理局總行政經理(病人安全及風險管理)何婉霞今日(16日)在疫情記者會上表示,分析過去14日的確診個案,17歲以下的患者佔17%,6歲以下的患者佔9%。

洪之韻醫生建議,若小朋友不幸感染新冠病毒,家長除了看「發燒、流鼻水」這些徵狀外,也要學懂一些更進階的體檢方式。首先最重要是看小朋友「眼」,眼反應神智,例如本時看喜愛的卡通片很雀躍,但現在只是表現出疲態或不感興趣,當小朋友展現不到注意力,是病情變重的先兆。

按壓指頭檢查血氣

洪之韻醫生表示,在正式介紹做法之前,家長先先學懂數秒方式,讀一次「one thousand and one 」大約接近真實的一秒。做法是用一隻手的食指、拇指捏實另一隻手的拇指,隔一段短時間後,放開捏實的手,馬上開始數「one thousand and one, one thousand and two,one thousand and three」(3秒),如果去到「one thousand and three」小朋友被捏實的拇指也未變回紅潤,就表示血氣有問題。

洪之韻醫生補充,如果小朋友在「one thousand and one 」拇指已變回紅潤血色,而且心跳率在正常範圍,便是好事。

運動錶測脈搏、呼吸

洪之韻醫生建議為小朋友測心跳時可使用市面上一些運動手錶或去藥房買一個血氧觀察儀「百零二百蚊有交易」(健康旦 HiEggo影片截圖)。

洪之韻醫生建議家長亦要留意小朋友的心跳,可使用市面上一些運動手錶或去藥房買一個血氧觀察儀「百零二百蚊有交易」。由於各年齡層的小朋友心跳率會不一,因此洪醫生只能從大方向着手,若測出小朋友每分鐘心跳高達120次或以上,便要留意。

發燒每高一度飲多杯水 要聽小朋友聲線

洪之韻醫生稱發燒每高一度,小朋友便要多喝平日飲水量再多200毫升,至少能保持充沛的精力。

而染上Omicron家長應擔心出現獅吼症情況,所以要留意小朋友有沒有聲沙,奇怪的呼吸聲以及呼吸的速度,嚴重的話即使小朋友坐着呼吸都會發出「her her聲」便要馬上召救護車。

確診患者居家隔離注意事項

