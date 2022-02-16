兒童確診要留意有冇發燒流鼻水外　兒科醫生建議家長留意眼同呢度

近日確診人數不斷上升，本港醫療系統不勝負荷，更有至兩名幼童因感染新冠病毒離世。兒科醫生洪之韻昨日（15日）在鄭丹瑞的YouTube頻道《健康旦 HiEggo》節目上，分享了小朋友確診應如何點處理的建議給家長，當中有以下重點家長一定要注意！
神智不清為重症先兆
醫院管理局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞今日（16日）在疫情記者會上表示，分析過去14日的確診個案，17歲以下的患者佔17%，6歲以下的患者佔9%。
洪之韻醫生建議，若小朋友不幸感染新冠病毒，家長除了看「發燒、流鼻水」這些徵狀外，也要學懂一些更進階的體檢方式。首先最重要是看小朋友「眼」，眼反應神智，例如本時看喜愛的卡通片很雀躍，但現在只是表現出疲態或不感興趣，當小朋友展現不到注意力，是病情變重的先兆。
按壓指頭檢查血氣
洪之韻醫生表示，在正式介紹做法之前，家長先先學懂數秒方式，讀一次「one thousand and one 」大約接近真實的一秒。做法是用一隻手的食指、拇指捏實另一隻手的拇指，隔一段短時間後，放開捏實的手，馬上開始數「one thousand and one, one thousand and two,one thousand and three」(3秒)，如果去到「one thousand and three」小朋友被捏實的拇指也未變回紅潤，就表示血氣有問題。
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洪之韻醫生補充，如果小朋友在「one thousand and one 」拇指已變回紅潤血色，而且心跳率在正常範圍，便是好事。
運動錶測脈搏、呼吸
洪之韻醫生建議家長亦要留意小朋友的心跳，可使用市面上一些運動手錶或去藥房買一個血氧觀察儀「百零二百蚊有交易」。由於各年齡層的小朋友心跳率會不一，因此洪醫生只能從大方向着手，若測出小朋友每分鐘心跳高達120次或以上，便要留意。
發燒每高一度飲多杯水 要聽小朋友聲線
洪之韻醫生稱發燒每高一度，小朋友便要多喝平日飲水量再多200毫升，至少能保持充沛的精力。
而染上Omicron家長應擔心出現獅吼症情況，所以要留意小朋友有沒有聲沙，奇怪的呼吸聲以及呼吸的速度，嚴重的話即使小朋友坐着呼吸都會發出「her her聲」便要馬上召救護車。
確診患者居家隔離注意事項
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