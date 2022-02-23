疫苗通行證2.24起分3階段推行　五問五答睇清注意事項及豁免情況

「疫苗通行證」周四（24日）起實施，12歲或以上市民須至少接種一劑新冠疫苗，才能進入食肆、商場、學校、街市等23類場所，並需隨身帶備電子或紙本針卡。不過處所又有分為主動及被動查核處所，到底疫苗通行證表列處所包括哪些場地、實際上如何執行、有哪些人可獲豁免？



1. 哪些場所需要出示疫苗通行證？

疫苗通行證將於2月24日正式實行，適用於599F表列處所，包括食肆、遊戲機中心、浴室、健身中心、遊樂場所、公眾娛樂場所、派對房間、美容院、體育處所、泳池、酒店或賓館、郵輪、活動場所、理髮店/髮型屋、宗教場所、商場、百貨公司、街市/市集、超級市場、會址、夜店/夜總會、卡拉OK場所、麻將天九耍樂處所、按摩院。

另非599F表列處所，包括學校、公營機構辦公室、醫院、安老及殘疾人士院舍等，亦將以行政指令方式實施疫苗通行證，進入時同需使用疫苗通行證，但學生及服務使用者等獲豁免。

2. 「主動查核」、「被動查核」如何分？

疫苗通行證「被動查核」處所則包括商場、百貨公司、 超級市場、街市，處所須在張貼清晰指示，其員工須符合疫苗通行證要求，進入人士不須主動出示疫苗通行證，但執法人員有在場內隨機抽查的權利。

除酒店／賓館外，其餘指明處所則屬於「主動查核」處所，包括餐廳及會址，顧客須主動出示安心出行掃描二維碼，並出示疫苗接種紀錄核實。不過目前入住酒店或賓館人士無須持有疫苗接種紀錄，但如酒店／賓館內有其他指明處所，進入人士仍須出示「疫苗通行證」。

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3. 哪些情況可獲豁免？

雖然商場屬疫苗通行證的表列處所之一，但市民如只是購買或領取外賣食品、途經商場或公共交通工具上落客點，或使用連續接商場的通道往返而沒有使用商場的設施或服務，又或沒有到訪商場內店舖，則無需使用疫苗通行證及安心出行。

另12歲以下兒童、因年齡關係而未符合接種疫苗資格，或獲醫生證明因健康原因而不適合接種疫苗的人士，可豁免打針而進入表列處所。若因健康原因而不適合接種疫苗，可向醫生諮詢並申領「豁免證明書」，豁免證明書的預設有效期為90天，最長為180天，由醫生根據臨床情況決定。

4. 如何出示疫苗通行證？

市民可在「安心出行」的更新版本中，打開「電子疫苗接種及檢測紀錄」，選擇「電子針卡/豁免接種疫苗證明書」 ，掃描及上載疫苗接種紀錄或豁免證明書。另外，用戶亦可透過「智方便」或「醫健通」取得電子針卡，將針卡二維碼存放於手機相簿，然後匯入「安心出行」。除此之外，市民亦可出示印有二維碼的接種紙本紀錄。

根據政府介紹疫苗通行證，接種疫苗證明可分別上載至兩部或以上的安心出行手機應用程式，方便持有多部流動裝置人士。處所可使用掃描器反掃進入人士安心出行內顯示的二維碼，裝置會發出聲響表示成功掃描，如使用未經核實二維碼，將發出連續警示聲響。

5. 何時需要打齊3針？

疫苗通行證將分三個階段落實，在2月25日至4月29日期間的首個階段，12歲或以上人士至少接種一劑新冠疫苗，或持有醫生簽發的豁免證明書，才能進入表列處所。 第二階段為4月30日至6月29日，12至17歲人士需至少接種一劑新冠疫苗、18歲或以上人士需接種兩劑新冠疫苗。而由6月30日起，12至17歲人士如已打第1針滿6個月則須打第2針，18歲或以上人士如已打第2針滿9個月則須打第3針。

政府又強調已就疫苗通行證做法詢問私隱專員公署，強調餐廳未有權限獲得安心出行內儲存的使用者資料，僅在政府因應疫情須獲得疫苗通行證資料時，才會發出一次性存取碼存取資料進行比對。另安心出行應用程式內疫苗通行證資料將於31日內完全清除，籲市民毋須擔心。

爲了方便處所及市民使用，政府資訊科技總監辦公室陸續向超過11萬曾申請安心出行的公私營處所，派發疫苗通行證技術應用資料，及單張短片有關使用驗證二維碼掃描器教學，市民亦可上網觀賞教學。

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