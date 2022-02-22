11月大女嬰染疫日前離世 　兒科醫生解構兒童發燒抽搐嚴重性

日前，一名11個月大女嬰對新冠病毒呈陽性反應，她出現發燒和抽搐，入院後更一度出現心肺停頓，最後延至2月20日傍晚離世。再有幼童去世的個案，讓育有幼兒的家長感到十分彷徨。兒科專科醫生陳欣永指，幼兒的腦部尚在發育，發燒較易出現抽搐的狀況，一旦幼兒感染新冠後出現發燒和抽搐，顯示病情十分嚴重，家長應立即送幼兒入院治理。



日前本港再次出現受感染幼童離世事件，11個月大女嬰感染新冠後，病情急轉直下離世，她的照顧者和家人在快速檢測中均呈陽性。個案目前交到死因庭調查。

🔼🔼🔼相關文章：單日7,533宗確診創新高 11個月大女嬰病逝 家人快速測試呈陽性🔼🔼🔼

發燒是身體對抗細菌、病毒入侵的反應，不過當幼兒發高燒，甚至出現抽搐情況，新手爸媽或會不懂應對。兒科醫生陳欣永表示，幼兒在6個月至5歲或會因「小兒急驚風」的情況而出現發燒抽搐的情況，主因是幼兒腦部發育尚未成熟。不過一旦幼兒是因為中了新冠而出現發燒抽搐，即代表病情嚴重，家長應立即求醫。「呢個情況我哋會擔心幼兒出現腦炎或者腦膜炎等併發症，亦等於COVID已引起嚴重併發症，死亡率大大提升。」陳醫生說。

他續指，萬一小朋友感染新冠，家長應時刻留意他的整體狀態，例如有沒有神智不清、迷糊、不太認人、語無倫次，惟恐是有腦炎的可能。

小朋友發燒不會燒壞腦，而是引起發高燒的病症才是元凶。（photo-ac）

高燒不等於燒壞腦

陳醫生解釋，發燒是身體受到感染的反應，而發高燒並不等於會燒壞腦，也不代表有腦炎。只是現階段疫症橫行，醫生會考慮幼兒的情況會否是新冠病毒引起的併發症，恐怕情況急劇轉差。

發燒時可物理降溫

當小朋友發燒，除了服用退燒藥之外，家長可利用物理降溫的方式幫助退燒。利用和暖水為小朋友淋浴或浸浴，用水流帶走體熱，幫助降溫。但緊記勿用冷水淋浴，因為冷水會令皮膚血管收窄，反而帶不走身體的熱力。

另外，小朋友發燒「焗一身汗就會好」是錯誤觀念，應該為小朋友穿上輕薄透氣的衣服，切勿穿上過多過厚的衣服或蓋上太厚的被褥。