有兒童服食連花清瘟膠囊後不適肚痾狂咳　中醫：誤服令抵抗力更差

本港疫情繼續嚴峻，確診數目持續上升，坊間瘋傳中藥產品「連花清瘟膠囊」有效對抗新冠病毒，更出現掃貨潮，多間藥房也賣斷貨。有家長表示買定此藥放在家中看門口，註冊中醫師戴嘉明表示收到有病人及其小朋友在確診後吃了「連花清瘟膠囊」出現肚痾、鼻水及咳嗽增加，他直指有幾類人士服食此藥時必須謹慎，而小朋友也注意以下細節。

攝影：許珞珩



卓爾中醫綜合治療中心於其Facebook 專頁發文指「有兩個(病人)食咗連花膠囊引致病情惡化導致好多清稀白痰，鼻水，咳得仲勁咗，明明可以好快好返都要搞到手尾長，係咪要繼續食網上瘋傳嘅中成藥？天氣凍仲要服食寒涼藥物。」

卓爾中醫綜合治療中心於其Facebook 專頁截圖

有兒童服後感不適



記者就此事向該中心註診中醫師戴嘉明查詢，他表示有2至3個個案是小朋友服用蓮花青溫膠囊後感到不適，戴醫師說：「由於我們線上的服務只開始了兩三天，有舊症確診病人及其家中小朋友進行網上睇病後表示吃過連花清瘟膠囊。個案中的小朋友服食此藥兩、三日，小朋友服後不適症狀與大人相若。」

「由於小朋友脾胃功能較差，服食此類寒涼藥物後可令不適反應增加，常見不適反應如咳嗽、鼻水增加，由於小朋友不太懂得咳痰，故此聽到小朋友有痰聲但未能將其咳出來，還有屙肚。其中一個個案是病人吃西藥方法服用，而小朋友服食了三份一劑量。」

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由於蓮花青溫膠囊盒上及盒內附之使用說明中，均沒有明確清楚註明兒童服用的用量，那是否不適合兒童服食？戴醫師說：「此藥並非不適用於兒童，但必須遵照醫師指示下服用。一般我們開給兒童的中藥份量是減半劑量，如果兩三歲小兒份量要再減，但更主要視乎患者體質與體重而定。」

服用前注意



戴醫師指如果在沒有醫師指導下，胡亂服用此藥，有機會適得其反。「其實並非不建議大家使用，但服前需作出診斷。如果病人在家中想先自我診斷是否適合服用，可看以下症狀，如舌苔變厚、變黃、發燒至38.6度或以上、有鼻塞、而鼻涕漸變膿稠、呈黃綠色、喉嚨痛及喉、痰變濃稠及淡黃色、甚至是綠色時，代表可服適量，因為在中醫角度上此藥是屬於感冒藥，感冒藥不會服用多於一星期，當然如果藥對其身體有效，在吃後頭三至四日已經見到效用。」

蠶豆症患者慎服

至於有什麼人不適用於此藥？戴醫師說：「較少人會提到蠶豆症患者需要慎服，因為此藥成份內含『金銀花』，已有報告指出蠶豆症患者不宜服用『金銀花』。另外一開始有屙肚症狀者、發燒在37.8度以下低燒者、鼻涕稀如水，本身已經有嘔吐症狀、舌苔偏薄及呈白色，亦不宜服用此藥。」

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內含瀉藥成份

此外，戴醫師指由於連花清瘟膠囊成分內含「麻黃」，有機會引至心跳加快及高血壓。「由於此藥性強，如果服用此藥後症狀紓緩，我們一般會建議病人暫停服用，除了『麻黃』之外，成分亦有『大黃』，『大黃』具有瀉作用，是瀉藥一種，由於小朋友脾胃虛弱，如果持續服食『大黃』會更傷脾胃，反而令抵抗力變差。」

由於連花清瘟膠囊成分寒涼，戴醫師表示近日天氣又凍又濕，一旦生病加不當地服食此藥，有機會加重病情。

註冊中醫師戴嘉明 (照片由受訪者提供)

早於2021年8月，廣州呼吸健康研究院研究院楊子峰指，研究發現，連花清瘟會對Delta變異株起到抑制效果，還會對Alpha、Beta以及Delta變異株產生穩定的體外抗病毒作用。較早前，中國工程院院士鍾南山，亦曾在記者會上推薦「連花清瘟膠囊」，強調它能改善患者症狀，令「連花清瘟膠囊」銷量大增。網民指鍾南山有為產品推銷的嫌疑，鍾南山回應時指「完全不知情」，也從來沒有給任何企業和產品代言。

衞生署今晚（22日）公布昨日（21日）及今日採取行動打擊藥店非法銷售或管有未經註冊藥品，並檢獲兩款未經註冊藥品，分別名為「以岭连花清瘟胶囊」及「蓮花清瘟膠囊」，調查仍在進行中。

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