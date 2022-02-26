疫情中被送隔離營　如何管理自我及家人心理問題｜黃沛霖博士

由於疫情持續嚴峻，不少市民不幸染疫，隔離時間需14天，有部分染疫市民可居家隔離，但高風險地區居民更需要被送到竹篙灣隔離營。不少被隔離的市民心理健康相繼出現狀況，甚至於隔離營中出現自殺或暴力行為。臨床心理學家黃沛霖博士對將會隔離或隔離中的市民有以下建議。



黃沛霖博士認為，當市民知道需要被隔離，心理上最易產生驚訝、焦慮、憤怒、無助和暴躁，亦可能會不知所措，身體方面可能出現手震或呼吸困難等。 嚴重情況可能會出現行為徵狀，例如打人。如果本身沒有太多社交支援或本身已有心理或情緒問題等人士會特別受影響，情緒病患者也會較易出現負面情緒反應。

大家可以從多方面去留意自己的情緒狀態：

身體方面：呼吸和心跳加快，手震，失眠，坐立不安念頭；腦海出現不斷重覆的擔憂。 災難化思想， 覺得情況會持續， 有如世界末日。

情緒方面：暴躁，情緒低落， 無固憤怒。嚴重者可能會出現驚恐發作。

黃博士解釋，知道需要被隔離的市民有這些反應，是因為面對未知情況， 每個人都會有一定程度的擔憂，例如擔心隔離的時間很長，看不見盡頭；會否因為隔離期間反而染疫；隔離營的生活配套及支援是否足夠；能否習慣。

如何調節心態

黃博士指，隔離將會一段頗長的時間，現在疫情很壞，可能隔離的情況也不少。所以要為隔離作出實際準備，例如準備好「走佬袋」，處理好有可能工作或生活上面的需要。有些朋友家中有毛孩照顧，也可以及早了解相關資訊。

即使隔離，他認為亦都不需太擔心有未處理的事情不能辦。如果感覺不安，一定要和其他人傾談。在隔離營裏面，可以盡量利用時間，做一些自己平時沒有時間做的事情，可以建立一些嗜好，每天規律生活，準時起床睡覺，食飯。就算隔離營地方很少，可以的話應每天做一些運動，保持和家人及朋友聯絡。知道隔離的情況總會有一天完結。

家長需留意小朋友的身體和情緒反應。(資料圖片)

處理家中小朋友的情緒

小朋友的情緒很多時受大人影響，所以大人可以多留意自己的情緒表現。如果大人常常覺得很驚慌很擔心，小朋友亦會學了這些反應及感受。他建議留意小朋友的情緒不安很多時是由身體症狀展現出來的，例如身體有地方不舒服，腸胃不適，發脾氣，睡不着，發惡夢等。家長應留意多些這些症狀。如果小朋友情緒出現問題，便應鼓勵他們表達出來，例如講出來，畫出來等。年青人亦鼓勵他們和朋友抒發情緒。