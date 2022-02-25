BNO簽證放寬18至24歲青年申請移英　專家：更多學生赴英升大學

英國在2月24日宣布放寬BNO移英的申請限制，97年7月1日或之前出生、滿18歲的年青人可以不用跟隨父母獨立申請移民英國，條件是父或母一方擁有BNO，預計政策在10月生效。假如學生以此申請到英國升讀大學，仍需以外國人身分支付學費，惟在5+1的情況下，畢業後3年便能入籍英國。



英國BNO移英簽證在去年1月底接受申請，去年已有10.4萬人申請，第四季佔1.56萬人。在之前宣布的申請條件下，持BNO的港人只可攜帶未滿18歲的受養子女一同移民，並不接受「太空人」，而滿18歲又沒有BNO的年青人，即使父母有BNO亦不能一家人申請移民。

英國下議院議員在去年11月推動修訂，容許年滿18歲、父母其中一方持有BNO的年青人，即使自己沒有持有BNO，都能獨立申請移英，不需要跟隨BNO的持有人，變相允許了大學生子女的「太空人父母」，父母繼續留港賺錢供養子女到英國讀書及入籍。而是次修訂能惠及1997年7月1日之後出生的年青人，因此現時18歲至24歲的年青是修訂條例後的受惠對象。

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海外升學專家：會吸引學生赴英升學

創智教育國際升學中心（海外升學）資深升學顧問古潔雯表示，英國一向是本港學生赴海外升學的首選，隨著BNO簽證進一步放寬，相信會吸引更多學生選擇赴英升讀大學。她又指，雖然英國第一輪收生已結束，但應屆DSE考生仍可以向英國大學申請入學，「受歡迎的課程，例如牙醫、物理治療、職業治療等普遍已滿額，不過考生如果有興趣仍可以盡早申請，到8月會有clearing section，有機會得到剩餘學額」。

她又提醒，由於現時IELTS 考試暫停，如果考生想趕及今年9月赴英升讀大學便需要及早準備，待4月或之後IELTS考試、7月放榜便能立即出發。而學生應報考UKVI academic IELTS，較多英國院校承認。

由於學生即使用BNO簽證赴英升讀大學，仍需支付國際學生的學費，如果入讀文商科系，一年學費及生活費大約25至30萬港元，醫護科系會貴點，一年費用約需準備25至40萬左右，金額因應學科及是否倫敦院校而有不同。