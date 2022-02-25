孕婦懷孕24周確診後痊愈的38周誕B　婦產科醫生5大保胎建議

第五波疫情來勢洶洶，除幼童和長者外，孕婦亦是高危一族。有孕婦近日出現發燒、咳嗽、頭痛等不適症狀，並擔心自己中招後會將病毒傳給胎兒，構成危險。有孕婦懷孕24周時確診感染Delta變種病毒，她向記者憶述其住院到生產經歷。婦產科專科醫生靳嘉仁指，孕婦一旦確診新冠，應如何保護自己及胎兒。

(部分照片版受訪者提供)



個案一：懷孕31周染疫

黎小姐懷孕31周，孕前已接種疫苗，首先與外傭感喉嚨痕與咳嗽，於是在家中進行快速測試呈陰性，隨後4歲女兒亦發燒，一家人看家庭醫生，黎小姐說：「醫生話多數都係中咗，我地已經好少出街，工人姐姐都無出街2星期，都諗唔到源頭，快測無線可能只係含菌量未夠，醫生畀咗大人同小朋友用嘅檢測樽仔。」直至凌晨時，她突然發冷發燒，於是服食2粒退燒止痛藥後病情開始好轉。

黎小姐丈夫前往交樽後至今未收到結果，期間黎小姐持續38.3-38.5度，並繼續服食醫生處方之退燒止痛藥，但仍然感到疲累及肌肉痛，間歇出現咳至反胃症狀，今日（24日）她與女兒退燒，但仍有鼻塞、及鼻水，聲音沙啞。她一直以觀察胎動方式留意胎兒情況，「上網睇胎動一旦減少或停止先要入院，我唔想入去瞓街等10幾個鐘，所以決定居家隔離，她亦已主動要求將公院的產檢延期，至有檢測報告後再作打算。

個案二：預產期2月26

郭先生於上星期六(19日)見其26歲懷孕太太身體不適，由於郭太預產期為2月26日，於是他為太太進行快速檢測呈陰性，郭生說：「佢隨時會生，我即刻同佢去屯門醫院睇急症，但醫院話依家好多人輪候緊，等睇醫生可能要呆坐1-2日，醫護都建議我哋返屋企休息好過喺度等，因為同咁多初陽嘅人坐埋一堆等成日，真係無事都變有事！」

郭生表示太太在家中休息數天，期間有服食必理痛，飲雪梨蘋果水、檸檬水，病情亦有好轉，他說：「佢有時會有幾聲咳同流鼻水，但一直無發燒，23日開始我開始忽冷忽熱，體溫高達38-39°發燒及頭痛，都唔知去唔去睇私家醫生，我老婆本身21號係去產檢都取消咗，叫我地返屋企休息，話如果BB郁少左或者有持續陣痛、穿洋水，先立即call白車送佢去醫院。」

郭生隨後帶同太太一同前往看私家醫生，並服食處方藥物，現時二人情況都有好轉，「私家醫生話係上呼吸道感染，唔知係咪因為我有抗體，因為我已打兩針復必泰，而我老婆就無打過針，現時佢喺屋企休養，都執定晒走佬袋，準備隨時入院生。」

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個案三：24周確診Delta變種病毒

懷孕24周的Marie 於上年8月時，與丈夫由英國經杜拜返港，隔離期間檢測樣本呈陽性，有周身痛、咳嗽等症狀，隨後被驗出感染Delta變種病毒，隨即被安排送聯合醫院隔離病房，丈夫並未確診。

醫院處方喉糖及止痛退燒藥予Marie，Marie病情逐漸嚴重，「初時心跳是130，發燒38度，病情反覆不定，發燒退燒，個人處於迷糊狀態，似感冒病徵，幾日後開始失去味覺，吃所有食物都無味，慢慢開始覺得抑鬱。」

住院5日後，Marie的病徵逐漸消失，在住院第10日，原本失去的味覺亦恢復正常，直至住院14日，Marie身體開始出現抗體，但卻發現其肝酵指素高，未能出院，她說：「由於當時懷孕24周，醫院要我進行糖水測試，結果超標達致糖尿病級數，於是有醫院營養師致電給我，並安排我吃糖尿病飯餐。」

回想在醫院治療期間，Marie指醫生早晚為她檢查一次血壓、血氧，全日一次聽胎心，不適時吃醫生處方喉糖與退燒藥，她說：「那時我不知道是因為我中招所以無味覺，還是食物無味，醫院沒有提供熱水，我又好希望可以吃到熱的湯麵，於是朋友送咗個海底撈杯麵畀我，第二日肝酵素指數回復正常，住院19日終於可以院。」

雖然Marie丈夫已注射兩針復必泰，但因為Marie確診，所以原本隔離14日的丈夫變成密切接觸者，被送往荃灣絲麗酒店隔離24日，所以當她出院時，丈夫仍在隔離。她說：「可能是丈夫打了針，與我同房也沒有確診。」

孕期直到38週，Marie進入廣華醫院進行剖腹產，終誕下兒子，她說：「我8月康復，11月生仔，都隔3個月，醫生怕羊水含陽性，感染到胎兒，所以兒子出世後要即送往隔離病房，直到PCR 檢測呈陰性，再加驗抗體，3日後報告正常，可以出院。」

Marie的囝囝現時已3個月大。(照片由受訪者提供)

現時Marie的囝囝已3個月大，她希望以自身經歷給其他孕媽媽多個參考，她說：「我覺得大肚確診也不用太擔心，我懷孕時有保持做瑜伽及散步，如果本身個胎陀得穩，其實真不要太擔心，但如果經常出血，就要多加留心。我見外國的病例都好少有經胎盤將病毒傳染給胎兒，反而確診的媽媽在康復後會有抗體可以傳給胎兒。我一直有餵母乳，母乳入面亦有抗體，現在兒子差不多100日。」

婦產科專科醫生靳嘉仁亦給孕媽媽以下建議:

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婦產科專科醫生指孕婦進行快速測試時要注意：「首先孕婦用的是什麼測試而證實自己感染新冠病毒，如果用快速測試包進行測試驗到陽性，亦需要在醫院或政府指定化驗所再進行檢測。」

一旦不幸確診感染，靳嘉仁醫生提醒孕婦留意增加早產危險，妊娠高血壓及妊娠毒血症，他說：「孕婦一旦感染，除了自我進行快速測試之後，我建議最好盡快到公立醫院檢查，公立醫院已有指引優先處理孕婦、長者、嬰兒個案，當孕婦去急症室時，表明自己驗到陽性的結果，懷孕周數。」

建議孕婦到公立醫院求診

靳醫生指由於早產嬰兒在公立醫院的處理上較私院容易，私院的隔離設施不足，故未能接收確診新冠肺炎孕婦，「現時有些私家醫院得悉孕婦確診，是未必接受進行產檢及生產，所以孕婦應該到公立醫院安排覆診。因為有孕婦過往只在私家診所進行產檢，此時要讓政府醫院有紀錄。」

另外，靳醫生建議孕婦要注意自己血壓狀況，「上壓如果超過140或以上，下壓是否有多於90，是否有蛋白尿?是否有腳腫?如果有以上三個症狀出現，最擔心是患上妊娠毒血症。」

靳醫生指，確診新冠肺炎孕婦在公院求醫，可監察媽媽病情有否惡化跡象，他說：「因為懷孕媽媽抵抗力下降，有機會加快病情，令症狀嚴重。還有BB早產機會亦較高，及早到公立醫院，可進行胎兒健康監察，當孕婦有不正常陰道出血、子宮收縮、出血等，即使早產，也可及早準備，例如預早注射強肺針，預早安排兒科深切治療部出世，只要過了28週，BB亦較安全。」

靳醫生表示現時所有婦產科醫生一致認為，只要孕婦沒有特別病徵，也應考慮注射新冠疫苗，他說：「媽媽打完疫苗之後，體內抗體會經胎盤傳給胎兒，得到抗體的直至出世之後仍然存在，如果媽媽在孕期有打針，母乳亦都會有抗體。」

而另一個令嬰兒有抗體的方法是，感染新冠後康復的媽媽，其胎兒出世後亦都會有抗體，靳醫生說：「但如果媽媽在生產之前未康復，一路帶着病菌去餵母乳，照顧BB，就存在危險性，因為身體未康復，會將病毒傳給初生嬰兒，初生嬰兒一旦受到感染就會很危險，所以第一樣保障自己是請先打針，第二件事就是打針後有抗體，可餵母乳。」

勿自行暫停產前檢查

他表示由於有孕婦擔心胎兒周數不足12周，打疫苗危險，「因為媽媽在12週或之前小產機會是10分之一，但美國、英國都沒有數據顯示注射科興會引致小產，但孕婦仍會擔心，所以很多醫生都會勸媽咪12週之後才注射疫苗，我會建議就算去到36至37週的媽媽，仍要注射疫苗，令母乳都可抗體，因為初生嬰兒沒法進行疫苗注射，生產前注射理論上兩個星期之後有抗體，再傳給BB是最理想。」

最後，他建議孕婦不要自行暫停產前檢查，「要與你的婦產科醫生商量，但如果你本身有糖尿病血壓高，或者有妊娠併發症，這不是你是否自己可以決定產前檢查，應該由醫生決定，不過現在產前檢查的孕婦都裝備十足，而因為產檢後染疫的個案亦甚少。」

以上資料只供參考，有任何疾病或健康問題，請向醫生查詢。