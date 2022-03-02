Coffee爆兒子是姜糖聽姜濤歌跳得起勁　鍾嘉欣謝安琪仔女都係鏡粉

男團Mirror的人氣自去年起勢如破竹，街上湧現大量「鏡粉」，連不少星二代都深陷Mirror的魅力。Coffee囝囝伯伯早前就聽著姜濤的「鏡中鏡」跳舞，被Coffee笑指「播到呢首歌佢突然有反應，果然係年輕人🤣」。另外，森美亦曾大爆囡囡是Mirror成員呂爵安Edan的粉絲，更稱Edan為「女婿安」。



Coffee囝囝伯伯聽姜濤的「鏡中鏡」跳舞

Coffee早前貼出一條囝囝跳舞的短片，表示「我哋係到食飯然後聽歌放鬆下，播到呢首歌佢突然有反應，果然係年輕人！」只見伯伯聽著姜濤的「鏡中鏡」跳舞，還跳得非常起勁，Coffee亦表示「#完全沒彩排的自然舞步🤷🏿#我都好開心而家有咁多好聽既香港歌」。

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鍾嘉欣收姜濤糖果盒 仔女尖叫拆禮物

目前正在加拿大以陪伴小朋友為樂的鍾嘉欣，早前亦在Instagram上載限時動態，一對仔女興奮地幫她拆禮物，只見禮盒以紅色綿布包裹，上方夾著一張姜濤明信片，禮物是由加拿大溫哥華的姜糖送上，當兩位小朋友一打開布袋後，看到盒內有一隻姜濤Q版公仔及糖果，即開心得不斷尖叫，似乎非常滿意這份禮物！而鍾嘉欣早前在香港出席活動時，接受訪問笑指「自己in咗好多」，聽了很多新歌，又留意到近年娛樂圈開始百花齊放，直認覺得姜濤好靚仔，「好pure好true，好鍾意佢呀」。

森美大爆囡囡是爵屎 戲稱Edan為「女婿安」

森美曾透露15歲的女兒喜歡呂爵安（Edan），指Edan應改名「女婿安」。後來森美於IG分享跟MIRROR在後台的合照寫道：「可能好多大叔同我一樣，因為女兒喜愛，快樂地成為『女婿安』的爵粉！！你睇下我個樣，見女婿幾甜。」Edan又搞笑留言︰「多謝外父！」但森美之後在電台節目《早霸王》自爆在看演唱會時收到女兒短訊，叫他不要再向傳媒講她。

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謝安琪同囡囡Kaka Ball 跟Anson Kong 學跳《IGNITED》

早前謝安琪貼出一段和囡囡Kaka Ball學跳舞的影片，跳舞課堂經驗是由Mirror成員Anson Kong 教導，學習跳Mirror團歌《IGNITED》。只見謝安琪跳得有板有眼，而囡囡Kaka Ball則對著自己創作的舞蹈，跳到一半更加跑走。Anson Kong 亦在片段下留言「Kaka ball😍 下次再跳過🤪」

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胡諾言兩個囡囡同為鏡粉

胡諾言兩個囡囡在訪問中曾提及自己最喜歡人氣男團MIRROR，尤其是成員Anson Lo（盧瀚庭）及Edan（呂爵安），不但大讚Anson靚仔且跳舞又好，還表示有追看他們主演的ViuTV劇集《大叔的愛》。被問到「爸爸靚不靚仔？」，大女Jay就表示「爸爸靚仔，會看爸爸的劇，唱歌跳舞就看Anson Lo。」

朱薰囡囡妹之求睇拉闊演唱會

朱薰在訪問中曾透露囡囡譚在之（妹之）是鏡粉，更曾將F4誤認了是Mirror，還把周渝民看成是姜濤。早前903宣佈搞拉闊音樂會，成員包括2個Mirror成員姜濤和Jer，朱薰表示妹之有一日竟然問自己「麻咪呀～如果Mirror有表演，可唔可以帶我去睇呀？」，讓她驚訝表示「佢從未試過叫我帶佢去睇show的」