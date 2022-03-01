張致恒一家四口疫情下被逼遷　老婆雯雯臨盆在即：覺得好無助

在疫情如此嚴峻的時期，有小朋友的家庭當然都會盡量減少外出接觸人群。但張致恒一家近日則收到業主終止合約的通知，目前正懷孕的太太雯雯即時於Instagram大呻：「出面咁嚴重（疫情），我又就生，帶住兩個咁細同啲狗，可以去邊先最安全。」



連發三篇限時動態訴苦

目前不知業主為何與張致恆一家終止合約，但疫情下要搬，加上雯雯亦臨盆在即，的確是令人擔心的事。雯雯收到業主通知後，更連發三篇限時動態訴苦，指：「兩個仔又咁細，業主先話終止合約，我完全覺得好無助。」

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上年細屋搬大屋

於2021，當時張致恒被揭於他居住的元朗村屋外遭人貼街招追數，街招是他一家三口的慶生照，更寫上「老千」、「還錢」的字眼，疑似欠債。但隨即有報道指張致恒一家已秘密搬到現時居住的石崗新型村屋，除了屋內有靚裝修，更有一個數百呎的大花園，環境比之前的元朗村屋更寬敞舒適，不禁令人質疑他早前疑似欠債卻有錢細屋搬大屋。