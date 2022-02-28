謝安琪同囡囡整蛋糕曝光巨型廚房　郭可盈囡囡於私人花園露營

近日疫情嚴重，小朋友需要留在家中抗疫。不少星爸星媽都有分享仔女留在家中抗疫的照片。謝安琪就和囡囡Kaka Ball 在家中巨型廚房一起整蛋糕，而郭可盈囡囡林天若則在家中私人花園「露營」。



近日疫情嚴峻，很多人都選擇居家抗疫，而謝安琪就和囡囡Kaka Ball 在家中巨型廚房一起整蛋糕。謝安琪表示「我對自己嘅廚藝，同埋自己人生，其實一直都充滿信心」，但蛋糕成品的外貌卻強差人意，「我唯有自己同Kakaball 食咗佢」，謝安琪續指「不過我會再接再厲，我會研究好啲，令到vegan whipped cream穩定返啲，唔好再好似山泥傾瀉咁樣。下次我一定會成功嘅🦥」。只見片段中謝安琪家中的廚房非常寬敞，猶如烹飪教室的設備一般，她最後更和老公張繼聰在私人花園吃蛋糕。

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郭可盈囡囡林天若則在家中私人花園「露營」，林天若貼出數張照片，只見她在花園草地上放置2個帳蓬，體驗「露營」。照片中更可見到對出的白沙灣遊艇會，景色優美。據悉，郭可盈在2005年用約5千萬購入「一號．銀海」四個1,200多呎海景單位，目前升幅近140%，同類型單位在地產網頁上最高可見4,500萬；在2002以購入的西貢匡湖居4層獨立屋持貨9年，由2,000多萬升值至4,500萬以上，帳面賺近100%。這些物業合共已市值近兩億。

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陳茵媺二仔Nathan最近生日，陳茵媺一家決定在家中為囝囝開生日會，只見片段中可以見到家中巨型大廳和落地大玻璃， 陳茵媺表示雖然今年不能舉行盛大的慶祝活動，但就讓Nathan親自決定生日當日所有的重大決定，例如遊戲、要什麼禮物和要以快餐食物作為晚餐的一部分。

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