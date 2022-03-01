元元梳唔掂Barbie頭髮發脾氣　媽媽一望即諒解：個頭咁樣點梳？

李璨琛囡囡李元元一向是頭號公主迷，又喜歡化妝塗指甲油扮靚靚，自然也喜愛玩Barbie。不過元元日前玩Barbie期間突然發脾氣，還一手將公仔掉開，媽媽於是拾起Barbie一看，卻不禁當場失笑，笑言了解囡囡反應：「又係嘅～個頭咁樣點梳呀？」



李元元一向有顆少女心，不單是頭號公主迷，還喜歡各種誇張閃亮的首飾，經常令媽媽哭笑不得。元元媽媽今日（1日）分享數張照片，指元元玩Barbie期間突然發脾氣，一手將公仔掉開，還發悶氣說：「佢D頭髮都唔梳到架～～～ 全部都向上㗎！」媽媽聽罷覺得好奇，於是拾起在地上的Barbie，竟然驚見Barbie的頭髮呈「山」字型向上、左、右三個方向豎起，令她笑言：「一望，除咗勁笑（又係嘅～個頭咁樣點梳呀？）同時諗緊：呢個Barbie，原本個髮型，究竟係點嘅呢？」

不少網民都留言笑指Barbie的髮型是「怒髮衝冠裝」，猜測Barbie本來應該是束辮子，又有人分享自己小時候也試過因為梳不好Barbie的頭髮而發脾氣。事實上有網民曾在YouTube拍片，分享為Barbie梳直頭髮的方法，原來只需為Barbie的頭髮塗上平時洗頭用的護髮素，再由髮尾開始，用梳子梳直，直至頭髮不再打結，最後用水沖洗即可。

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元元除了喜愛「女仔嘢」之外，還是MC張天賦的小粉絲，不時要求媽媽播放MC的歌曲，無時無刻哼唱偶像作品，還試過因嫌姐姐吸塵機太嘈，而把耳朵貼往soundbar「聽真啲」，令媽媽大嘆搞笑「 #咁先聽得清楚㗎嘛 #識唔識野㗎你哋 #最後個樣幾咁享受😌」。

⬆️⬆️⬆️元元真係好鍾意MC！👉🏻👉🏻👉🏻元元嫌姐姐吸塵嘈住聽MC張天賦歌 最後要用呢方法先聽到⋯👈🏻👈🏻👈🏻⬆️⬆️⬆️

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