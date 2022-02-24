元元嫌姐姐吸塵嘈住聽MC張天賦歌　最後要用呢方法先聽到⋯

李璨琛囡囡李元元最近愛上聽MC張天賦的歌曲，正式成為一個「賦二代」（張天賦粉絲名稱），日前元元媽媽貼出數張相片，指因為姐姐吸塵嘈住元元聽歌，因此元元決定用特別的方法繼續聽歌。



李璨琛囡囡李元元最近榮升「賦二代」（張天賦粉絲名稱），無時無刻都亨唱著MC的歌曲，更為了MC拋棄過往最愛的Frozen。日前元元媽媽貼出數張相片，指因為姐姐吸塵嘈住元元聽歌，因此元元「決定行動升級搵隻耳仔黐住條soundbar😆」，媽媽還搞笑表示「 #咁先聽得清楚㗎嘛 #識唔識野㗎你哋 #最後個樣幾咁享受😌」。而MC張天賦本人亦有讚好貼文，有網友表示「Lu賦二代果然係Super MC 粉💩⋯你地咪嘈我等我靜靜咁聽歌啦⋯😆🤣」、「lulu😍真係好正👏👏👏👍👍👍為了聽歌仔，去到幾盡都得🤣🤣🤣愛妳呀😍😍😘😘😘😘」。

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李元元媽媽早前表示，有日元元又話要聽《Let It Go》，但媽媽不想再每日俾《Let It Go》洗腦，因此決定向元元介紹其他歌曲。「我反sell佢不如聽吓D有型D嘅歌吖BB🤤，開咗張天賦首LOSER比佢聽，然後再落力sell佢話：嗱呢個哥哥係咪好型呢唱歌係咪好好聽呢拿佢都玩Scooter喎(幾唔關事🤣)嗱你睇吓佢着件恤衫爸爸都有㗎(開始亂up😂😂😂)，最後，真係比我sell到😝。 」，結果元元一聽就上癮，每日都會唱MC張天賦的歌曲。

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