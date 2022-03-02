確診家長擔心感染子女　研究發現用三種成分漱口水或可減傳播風險

隨著第五波疫情令本港醫療系統不勝負荷，不少只出現輕微症狀的確診者也只能在家自我隔離，當中不乏是家中有小朋友、長者等容易出現重症的人士，因此如何減低機率傳播給家人，是相當重要的一件事。而美國公共衛生研究院（PHRI）研究發現，含洗必泰（Chlorhexidine）成分的漱口水，可以防止新冠病毒複製，能有效抑制病毒的傳播！



確診者漱口後竟有62.1%呈陰性

美國南加大流行病學博士黃重德，早前發表一研究，證實了進漱口水對預防病毒傳染的效果。他挑選了一群已經確診新冠肺炎的病患，讓他們每天使用濃度0.12%的洗必泰溶液漱口兩次，持續四天後，再進行核酸檢測（樣本取自口咽）。

結果發現，有漱口的確診者裏，只剩下37.9%的核酸檢測仍是陽性，剩下62.1%竟是陰性反應；相較之下，沒有漱口的確診者中，只有5.5%呈陰性，其餘94.5%依然是陽性。因此，洗必泰很大機會能有效降低病毒量，減少確診者傳染給家人的機會。

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三種成分在研究中能殺死新冠肺炎病毒

美國公共衛生研究院（PHRI）的研究中發現，除了含洗必泰（Chlorhexidine）的漱口水有效殺滅新冠肺炎病毒外，含氯化十六烷基吡啶（Cetylperidinium chloride）及海克替啶（Hexetidine）的同樣有效。家長選購時亦要留意，非所有漱口水都含上述成分，目前市面上最容易買到含上述成分的漱口水品牌，包括NONIO、Oral B及高露潔，一般超市都有售（參考下圖），家長也可到藥房詢問購買相關成分漱口水。

最後再次提醒家長，使用含以上成分的漱口水，是減少確診者口內病毒與降低傳染風險，並不能令未確診者預防感染。

資料來源：Use of chlorhexidine to eradicate oropharyngeal SARS‐CoV‐2 in COVID‐19 patients

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