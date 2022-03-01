娛樂圈多位藝人確診　陳豪為免感染家人露台隔離　陳展鵬每日檢測

第五波疫情大爆發，TVB早前出現爆疫情況，繼之前周家洛、羅樂林、戴祖儀、馮盈盈後，昨晚亦有報道指胡定欣亦同告確診。胡定欣最近正為新劇《破毒強人》拍攝，劇組現已宣布停工，其中同劇男主角陳豪與胡定欣有不少對手戲，因此為免感染家人，決定在家中的露台自我隔離。另外，不少圈中爸爸為了避免感染家人，也做足預防措施。



陳豪露台自我隔離

自疫情爆發以來，陳豪一直做足防疫措施，基本上24小時除了洗澡和食飯都戴著口罩，避免感染家人。今次陳豪與胡定欣有不少對手戲，於是陳豪決定回家後絕大部分時間在家中露台生活，睡覺才會回到獨立房間。陳茵媺早前上傳短片，只見囡囡Camilla拿著食物遞給在露台生活的爸爸，陳豪全程戴著口罩，接過小食後便立即關上玻璃門，獨自在露台進食，3個仔女在露台外看著爸爸自我隔離。

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陳展鵬每日做快速測試

同為爸爸的陳展鵬雖然不是《破毒強人》劇組成員，但同樣每日穿梭電視城，為免感染家人，陳展鵬每日都會進行快速測試，甚至表示「為家人為朋友為自己，用三種唔同牌子去測試，確保安心。」

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徐榮透過視像同囡囡見面

而同為爸爸的徐榮亦同樣每日穿梭電視城，拍劇期間，為了家人的安全，徐榮和囡囡透過視像見面，「開劇的時候為了你的安全，依家我哋係咁樣見面的。」

徐榮拍劇期間只能透過視像同囡囡見面。（徐榮ig）

森美自我隔離

除了TVB感染群組，早前電台亦曾出現感染群組，曾與與染疫的劉翁一同主持節目的森美當時就決定困自己在書房自我隔離7日，並表示當時到政府檢測站做了核酸檢測，其後每日都有進行快速測試，到第7日皆為陰性。森美自我隔離的日子橫跨情人節，只能和太太在同一屋簷下靠視像過情人節。

早前電台亦曾出現感染群組，曾與與染疫的劉翁一同主持節目的森美當時就決定困自己在書房自我隔離7日。（IG@sammy903）

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