女兒染疫、基層媽媽無力儲糧隔離靠米水果腹　NGO：60個相似個案

第五波疫情嚴峻，染疫人數每日遞增。有基層家庭的小朋友不幸感染新冠病毒，入院後只能在戶外留醫，後來被要求回家隔離。政府本來表示21日會送上物資，可惜截至現在仍未有送上，她們一家無預計需儲備足夠食物，後來只剩米水果腹。非牟利餐飲機構嗎哪為她們送上食物，終於得以解困。機構表示至少收到60個相似個案，大多為居住劏房的單親家庭。



基督教非牟利餐飲機構嗎哪早前收到一位媽媽求助，她的女兒在2月12日確診，等了幾日終於入院，但只能到醫院外面留醫，住了4天後被要求回家隔離，當時政府表示21日會送上物資，可是等到25日都沒有物資送上。她們在25號進行測試已呈陰性，但政府仍叫她們自行隔離14日。這位媽媽屬於基層家庭，平日亦需要依靠機構送上飯餸，沒有能力儲糧，後來僅剩米水果腹。機構同工為這位媽媽送上食物時，她更哭了出來。

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機構表示，暫時收到約60個相似個案，大多是居住劏房的單親媽媽，平日需照顧SEN小朋友。現時政策常變，她們都感到恐慌，政府熱線很難打通，很多基層家庭都不清楚如何求助。機構一直有為基層有需要的家庭送上食物，如果讀者都希望伸出援手，可以到機構專頁查詢。