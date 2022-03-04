多個品牌聯乘卡通角色童裝　小朋友最愛角落小夥伴、迪士尼公主

最近受到疫情影響，不少商店提早關門時間，但小朋友日漸長大，衣服很快就不合穿。爸爸媽媽可以透過網店購買卡通童裝，包括有超可愛的角落小夥伴童裝，還有Peter Rabbit、Paddington、Harry Potter、迪士尼、LINE FRIENDS等等。



CATALOG 角落小夥伴TM 系列

角落小夥伴™今年誕生十周年，CATALOG 率領角落小夥伴™迎接新氣象，釋出多款治癒系初春服飾配件，以糖果色作主調，集合白熊、企鵝?、炸豬排、貓和蜥蜴等多個軟萌角色融化每顆心。其中有不少童裝款式，包括有以炸蝦尾和白熊造型融入斜揹袋設計的斜揹袋T恤，以及超可愛的童裝吊帶工人裙。另外亦有兩款3D造型長柄直雨傘，粉絲一定要儲！角落小夥伴™｜CATALOG系列現已於CATALOG 網店及全綫 CATALOG 門市公開發售。

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英國馬莎

英國馬莎有售賣多款不同卡通人物的主題童裝，包括Peter Rabbit、Paddington、Harry Potter、迪士尼公主等等，小朋友一定能夠選擇到喜歡的卡通童裝！除了有外出服飾，亦有睡衣、帽子、鞋子等等。買滿港幣 500 元的訂單可以免費送貨至指定7-11 便利店，買滿港幣 500 元的訂單免費送貨上門。

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Bossini LINE FRIENDS系列

Bossini 與LINE FRIENDS 聯手推出「Ordinary Days of BROWN & FRIENDS 」系列，備有男女裝、童裝及配飾，除了以 BROWN & FRIENDS 為主軸的衛衣外，亦加入時尚有型的風衣外套、夾棉背心、日式 Kimono 外套及悠閒長褲單品， 小朋友可以和父母搭配親子裝。LINE FRIENDS MEETS bossini「Ordinary Days of BROWN & FRIENDS 」系列已經正式推出，在 bossini 網店和全綫 bossini 門店公開發售。

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